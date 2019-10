Stand: 01.10.2019 14:29 Uhr

Polizeikosten: Bremen will einheitliche Vorlage

Die Bundesländer Bremen und Rheinland-Pfalz wollen eine Muster-Gebührenordnung für Polizeieinsätze bei Hochrisikospielen im Fußball erstellen. Wie Innensenator Ulrich Mäurer und Innenminister Roger Lewentz (beide SPD) am Dienstag in Mainz ankündigten, soll sie bei der Innnenministerkonferenz Anfang Dezember vorgelegt werden. Auf diese Gebührenordnung könnten andere Bundesländer zurückgreifen, um Mehrkosten bei solchen Spielen abzurechnen.

Hamburg will auch Vereine beteiligen

Bislang hat nur Bremen von der DFL Geld verlangt. Mäurer betonte, die bessere Lösung wäre ein bundesweiter Fonds, in den der Profifußball freiwillig einzahle und aus dem Kosten getragen werden könnten. Dazu sei die Deutsche Fußball Liga (DFL) aber bislang nicht bereit. Die Gebührenordnung solle nun ein Signal in Richtung DFL sein. Notfalls werde der "Weg durch die Landtage" gegangen, sagte Mäurer.

Am Montag hatte auch Hamburgs Innensenator Andy Grote erklärt, künftig die Zweitligisten Hamburger SV und FC St. Pauli an den Kosten für zusätzliche Polizeieinsätze bei Risikospielen zu beteiligen. Es sei schwer zu begründen, "warum wir das nicht machen sollen, wenn man die Begründung des Urteils des Bundesverwaltungsgerichts durchliest", sagte der SPD-Politiker.

Das Bundesverwaltungsgericht hatte im März entschieden, dass eine Beteiligung der Vereine an zusätzlichen Polizeikosten bei Risikospielen grundsätzlich rechtens ist - und damit der Stadt Bremen im jahrelangen Streit Recht gegeben. Seit dem umfangreichen Polizeieinsatz beim Spiel von Werder gegen den HSV im April 2015 verschickt die Stadt regelmäßig Gebührenbescheide an die DFL. Nach dem Urteil hat der Verband angekündigt, die vier Gebührenbescheide in Höhe von insgesamt 1,17 Millionen Euro nun fristgerecht zu begleichen, erhob aber zugleich Widerspruch und behielt sich vor, die Bescheide einzeln überprüfen zu lassen. Außerdem sei noch der Gang vor das Bundesverfassungsgericht möglich. Vorerst soll Werder 50 Prozent der Kosten tragen.

Bremen kündigt weitere Bescheide an

Bremens Innensenator Mäurer kündigte zudem an, dass drei weitere Bescheide in Höhe von 1,12 Millionen Euro an die DFL verschickt würden. Der Zeitpunkt hänge davon ab, wann die Rechnungen aus anderen Bundesländern für ihre polizeiliche Hilfe bei den fraglichen drei Partien in Bremen einträfen, erklärte Mäurer.

