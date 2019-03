Stand: 10.03.2019 13:30 Uhr

Polizei zeigt Präsenz - HSV-Marsch bleibt friedlich

Im Vorfeld des Zweitliga-Stadtderbys zwischen dem FC St. Pauli und dem Hamburger SV (jetzt im NDR Livecenter) ist es weitgehend friedlich geblieben. Das Konzept der Polizei, die auf massive Fantrennung setzt, geht bisher auf. Am Vormittag hatte der "Derbymarsch" von rund 2.500 HSV-Fans das Millerntorstadion ohne größere Zwischenfälle erreicht. Die Polizei war wie angekündigt mit vielen Einsatzkräften am Ort und begleitete den angemeldeten Fanzug, der um kurz nach 10 Uhr von der Moorweide am Bahnhof Dammtor gestartet war. Die Beamten hatten für den Marsch die betroffenen Straßen abgesperrt. Kurz vor dem Stadion wurde allerdings Pyrotechnik gezündet, viele vermummten sich. Zudem waren auf dem Kiez 500 bis 700 St.-Pauli-Fans unterwegs - ebenfalls viele vermummt. Einige HSV-Fans hätten versucht, die Kontrollstelle am Gäste-Eingang zu überlaufen, meldete die Polizei. Es seien "Zwangsmittel" eingesetzt worden.

Lage kurz vor Derby "einigermaßen entspannt" NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 10.03.2019 12:00 Uhr NDR 90,3 Stadtreporterin Anne Adams berichtet von der aktuellen Lage kurz vor Anpfiff des Stadtderbys zwischen dem FC St. Pauli und dem HSV.







Kiez eine besondere Herausforderung

Das Sicherheitskonzept rund um das Derby sieht vor, die beiden Fanlager auch nach der als "Risikospiel" eingestuften Partie strikt voneinander zu trennen. Mit diesem Vorgehen hatten die Beamten beim Hinspiel Erfolg. Im Vergleich zum ersten Duell im Volksparkstadion, als es ein 0:0 gegeben hatte, muss die Polizei allerdings diesmal in einem wesentlich kleineren und damit unübersichtlichen Einsatzraum für Sicherheit sorgen, dem Kiez - eine besondere Herausforderung.

Keine Ausschreitungen am Vorabend

Bereits an den beiden Abenden vor dem Derby hatten die Einsatzkräfte Präsenz gezeigt. Nach Polizeiangaben hatten sich am Freitagabend auf der Budapester Straße etwa 200 mit roten Tüchern vermummte Menschen versammelt, die der St.-Pauli-Fanszene zuzuordnen sein sollen. Gleichzeitig hatten sich im Stadtteil Eimsbüttel rund 300 Anhänger des HSV getroffen, die vereinzelt Pyrotechnik abbrannten. Beide Gruppen hatten offenbar die Absicht, sich aufeinander zuzubewegen. Das verhinderten die Polizisten genauso wie ein mögliches Zusammentreffen von jeweils rund 300 Club-Anhängern am Samstagabend.

Die HSV-Fans hatten zum "Vorglühen" am Hans-Albers-Platz aufgerufen. Gegen 23 Uhr trafen sich dann St.-Pauli-Fans am Millerntorplatz. Einige der Anhänger sollen sich vermummt und Pyrotechnik abgebrannt haben. Insgesamt blieb es nach Polizeiangaben aber weitestgehend ruhig.

