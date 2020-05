Stand: 06.05.2020 15:45 Uhr

Politik gibt grünes Licht für Bundesliga-Wiederbeginn

Die Fußball-Bundesliga und die Zweite Liga können ihre unterbrochenen Saisons mit Geisterspielen fortsetzen. Bei einer Videokonferenz in Berlin beschlossen die Bundesregierung und die Regierungen der Bundesländer am Mittwoch, dass der Profi-Fußball die Genehmigung bekommt, den Spielbetrieb nach mehr als zwei Monaten Pause unter strengen Auflagen "ab Mitte Mai" wieder aufzunehmen. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) entscheidet selbst über den genauen Zeitpunkt, frühestmöglicher Termin wäre der 15. Mai.

Hygiene-Konzept sieht dauerhafte Testung vor

Die DFL hatte für den schnellen Neustart ein Sicherheits- und Hygiene-Konzept entworfen, das unter anderem die dauerhafte Testung der Profis vorsieht. Mehrere Testrunden hat es bei den Clubs bereits gegeben. Bislang gab es zehn positive Befunde.

DFL-Mitgliederversammlung am Donnerstag

Wann genau wieder der Ball rollt, ist noch unklar. Die DFL hat bereits für Donnerstag eine Mitgliederversammlung anberaumt.

Bei der Videokonferenz sollen mit den 36 Profivereinen, von denen die ersten bereits das uneingeschränkte Mannschaftstraining aufgenommen haben, die Ergebnisse des Polit-Gipfels vom Mittwoch erörtert werden. Klar ist jedoch, dass sich die Profis auf einen sehr eng getakteten Spielplan einstellen müssen. Spätestens am 30. Juni soll die Saison beendet werden, da dann die Verträge für die laufende Spielzeit auslaufen.

Noch neun Spieltage sind zu absolvieren

Unter anderem muss die DFL auch klären, in welcher Reihenfolge die Partien ausgetragen werden. Neun Spieltage sind in den beiden höchsten deutschen Fußball-Spielklassen noch zu absolvieren, außerdem in der Bundesliga das Nachholspiel Werder Bremen - Eintracht Frankfurt. Eigentlich müsste es mit dem 26. Spieltag weitergehen. Die DFL favorisiert nach übereinstimmenden Medienberichten aber ein Modell, das die Fortführung mit dem 33. oder 34. Spieltag vorsieht.

TV-Einnahmen gesichert

Für die Liga ist die Fortsetzung der Saison von enormer Bedeutung, weil viele Vereine durch fehlende Einnahmen in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Durch die Fortsetzung des Spielbetriebs sind zumindest die millionenschweren TV-Gelder gesichert.

