Pokal: HSV - KSC, St. Pauli bei Union, Hannover gegen Leipzig Stand: 30.01.2022 20:26 Uhr Fußball-Zweitligist HSV hat im Viertelfinale des DFB-Pokals ein Heimspiel gegen den Ligarivalen Karlsruher SC zugelost bekommen. Dortmund-Bezwinger FC St. Pauli muss zum Bundesligisten Union Berlin. Hannover 96 spielt zu Hause gegen RB Leipzig.

Das vierte Viertelfinalspiel bestreiten die Bundesligisten VfL Bochum und SC Freiburg. Die Paarungen werden am 1. und 2. März ausgetragen. Die Halbfinalspiele sind für den 19. und 20. April terminiert. Das Finale im Berliner Olympiastadion steigt am 21. Mai 2022.

HSV - KSC: Relegation 2015 und Pokalfinale von 1956

Beim Duell zwischen dem HSV und dem KSC kommen Erinnerungen an packende Duelle auf. So hatten sich die Hanseaten 2015 in einer dramatischen Relegation gegen Karlsruhe durchgesetzt. "Nach drei Runden auswärts ist es toll, ein Heimspiel zu haben. Der KSC ist auch ein machbares Los, aber die bisherigen Spiele haben gezeigt, dass die Aufgabe schwer genug wird. Es gibt aber keinen Grund zur Euphorie", sagte HSV-Teammanager Bernd Wehmeyer. Auch der KSC verbindet mit dem HSV Positives. 1956 holten die Badener den Pokal durch einen 3:1-Finalsieg über Uwe Seelers HSV.

St. Pauli: "Denkbar schweres Los"

HSV-Stadtrivale St. Pauli blickt dem Duell beim Bundesligisten Union Berlin kritisch entgegen. Sportchef Andreas Bornemann sprach von einer "sportlichen Herausforderung" und einem "denkbar schweren Los". Chefcoach Timo Schultz hofft, dass die Partie vor Publikum stattfinden kann und sagte: "Es ist ein schweres Pokalspiel, aber wir wollen unsere Chance nutzen." Immerhin: Mit großen Herausforderungen kennen sich die Kiezkicker aus. Im Achtelfinale schalteten sie Cup-Verteidiger Borussia Dortmund aus.

Hannover: "Nehmen die Herausforderung an"

Hannovers Sportdirektor Marcus Mann freute sich zwar über das zugeloste Heimspiel, erklärte aber auch, die "mutmaßlich stärkste Mannschaft im Topf gezogen zu haben". Man werde "mutig und selbstbewusst an die Sache herangehen". Ins gleiche Horn stieß 96-Coach Christoph Dabrowski: "Wir nehmen die Herausforderung auf jeden Fall an."

