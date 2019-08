Stand: 10.08.2019 17:22 Uhr

Pokal-Aus für Drochtersen/Assel und Dassendorf von Johannes Freytag und Sebastian Ragoss, NDR.de

Fußball-Regionalligist SV Drochtersen/Assel und Oberligist TuS Dassendorf haben Überraschungen verpasst und sind am Sonnabend erwartungsgemäß in der ersten Runde des DFB-Pokals ausgeschieden. D/A verlor im eigenen Stadion gegen den Bundesligisten Schalke 04 mit 0:5 (0:1), Dassendorf unterlag in Zwickau - wohin die Partie aus Sicherheitsgründen verlegt worden war - dem Zweitligisten Dynamo Dresden 0:3 (0:1).

D/A-Kapitän Behrmann als doppelter Pechvogel

1.Spieltag, 10.08.2019 15:30 Uhr Drochtersen-A. 0 FC Schalke 04 5 Tore: 0: 1 Skrzybski (44.) 0: 2 Burgstaller (61.) 0: 3 D. Caligiuri (65., Foulelfmeter) 0: 4 Mercan (73.) 0: 5 Burgstaller (83.)

Drochtersen-A.: Siefkes - Götz, Giwah (46. Nagel), von der Reith, Behrmann (36. Rogowski), Elfers - Edeling (70. Kovacic), Andrijanic, Ioannou, Fiks - Neumann

FC Schalke 04: Nübel - Kenny, Stambouli, Nastasic, Oczipka - Serdar (62. Mercan), D. Caligiuri (75. Kutucu) - Skrzybski (57. McKennie), Mascarell, Harit - Burgstaller

Zuschauer: 8000



Weitere Daten zum Spiel Siefkes - Götz, Giwah (46. Nagel), von der Reith, Behrmann (36. Rogowski), Elfers - Edeling (70. Kovacic), Andrijanic, Ioannou, Fiks - NeumannNübel - Kenny, Stambouli, Nastasic, Oczipka - Serdar (62. Mercan), D. Caligiuri (75. Kutucu) - Skrzybski (57. McKennie), Mascarell, Harit - Burgstaller8000

Schalke tat sich im Kehdinger Stadion ähnlich schwer wie schon in den Jahren zuvor Borussia Mönchengladbach und der FC Bayern München. Gegen den tief stehenden Regionalligisten fand der Favorit lange kein Durchkommen, gefährlich wurde es meist nur bei Distanzschüssen. Amine Harit traf zunächst nur den Innenpfosten (20.) und scheiterte kurz darauf an D/A-Keeper Patrick Siefkes (22.). Die Feierabend-Fußballer aus Drochtersen vertrauten aber nicht nur der Abwehrarbeit, sondern setzten auch in der Offensive Nadelstiche. Sören Behrmann vergab nach Hereingabe von Alexander Neumann das sichere 1:0, als er im Strafraum über den Ball schlug (13.). Doppelt bitter: Der Beinahe-Torschütze musste nach 35 Minuten mit Verdacht auf Gehirnerschütterung verletzt vom Platz, Siefkes hatte seinen Kapitän und Abwehrchef bei einer Klärungsaktion am Kopf erwischt.

Als sich ein torloser Pausenstand andeutete, schlug Schalke eiskalt zu. Suat Serdar setzte sich auf der rechten Seite durch, passte nach innen, Steven Skrzybski vollendete aus kurzer Distanz zur Führung für den Bundesligisten (44.). Zur Erinnerung: Gladbach und Bayern hatten gegen Drochtersen/Assel im ersten Durchgang jeweils keinen Treffer zustande gebracht.

Erst nach einer Stunde dreht Schalke auf

Zwei Minuten nach Wiederanpfiff zappelte der Ball im Schalker Netz, doch der Jubel beim Underdog währte nur wenige Sekunden. Kopfballtorschütze Laurens Rogowski hatte aus Abseitsposition getroffen (47.). Danach machte Schalke binnen weniger Minuten den Sack zu: Daniel Caligiuri verzog noch per Außenrist (56.), Guido Burgstaller machte es wenig später besser: Der Stürmer spritzte in eine zu kurz geratene Kopfballrückgabe von Dimitri Fiks und schob zum 2:0 ein (61.). Kurz darauf verwandelte Caligiuri einen Foulelfmeter zum 3:0 für die Gäste (65.). Münir-Levent Mercan mit einem sehenswerten Schlenzer (73.) und Burgstaller mit seinem zweiten Treffer (83.) schraubten das Ergebnis weiter in die Höhe.

Auch Dassendorf hielt lange mit

1.Spieltag, 10.08.2019 15:30 Uhr Dassendorf 0 Dyn. Dresden 3 Tore: 0: 1 Löwe (37.) 0: 2 Burnic (75.) 0: 3 L. Röser (77.)

Dassendorf: Gruhne - M. Lenz, Aust, Carolus - Strömer (62. von Walsleben-Schied), Dettmann (77. Hinze) - Dittrich, Nägele, Möller, Carolus - Maggio (83. Kurczynski)

Dyn. Dresden: Broll - Wahlqvist, F. Ballas, J. Müller - Nikolaou, Burnic - Kreuzer, Klingenburg (70. Atik), Horvath, Löwe (78. Hamalainen) - Kone (70. L. Röser)

Zuschauer: 5673



Weitere Daten zum Spiel Gruhne - M. Lenz, Aust, Carolus - Strömer (62. von Walsleben-Schied), Dettmann (77. Hinze) - Dittrich, Nägele, Möller, Carolus - Maggio (83. Kurczynski)Broll - Wahlqvist, F. Ballas, J. Müller - Nikolaou, Burnic - Kreuzer, Klingenburg (70. Atik), Horvath, Löwe (78. Hamalainen) - Kone (70. L. Röser)5673

Beachtlich schlug sich der Hamburger Pokalsieger TuS Dassendorf gegen Dynamo Dresden. Der Fünftligist aus Schleswig-Holstein verlor mit 0:3 (0:1) gegen den Zweitliga-Club. Aufgrund von Sicherheitsbedenken hatte Dassendorf auf sein Heimrecht verzichtet und war nach Zwickau ausgewichen. Fast 9.000 Zuschauer, nahezu ausschließlich Dynamo-Anhänger, sahen in der ersten Hälfte eine erstaunlich ausgeglichene Begegnung. In der ersten halben Stunde hatte der Außenseiter sogar die besseren Chancen: Sven Möller scheiterte an Dresdens Keeper Kevin Broll (22.), eine Minute später wurde Pascal Nägeles Schuss geblockt.

Dynamo spielte viel zu langsam, fast ohne Zug zum Tor. Dennoch gelang die Führung, weil Chris Löwe nach schöner Einzelleistung zum 1:0 traf (37.). Dassendorf hielt trotzdem weiter gut mit, ehe den Amateuren die Kräfte schwanden. Dzenis Burnic (75.) und Lucas Röser (77.) beseitigten mit einem Doppelschlag letzte Zweifel am Sieg der Sachsen.

Weitere Informationen 20 Bilder Von Altona bis Flensburg: Pokalcoups im Norden Es ist der Traum eines jeden Außenseiters: Im DFB-Pokal einem Favoriten ein Bein zu stellen. So manchem unterklassigen Nordclub ist so ein Coup schon gelungen - ein Überblick. Bildergalerie Erinnerungen an ein Kehdinger Wunder Eine Sensation gegen Bayern München im DFB-Pokal lag für Regionalligist SV Drochtersen/Assel in der Luft. 1987 sorgte eine Kehdinger Auswahl tatsächlich für das Wunder gegen den FCB. mehr

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 10.08.2019 | 19:30 Uhr