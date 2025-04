Paukenschlag bei Holstein Kiel: Wehlmann muss gehen - Rebbe übernimmt Stand: 18.04.2025 13:17 Uhr Unerwarteter Wechsel auf der Führungsebene bei Holstein Kiel: Der Bundesliga-Letzte trennte sich mit sofortiger Wirkung von seinem Sport-Geschäftsführer Carsten Wehlmann. Sein Nachfolger ist der ehemalige Wolfsburger Manager Olaf Rebbe.

Die Entscheidung des Clubs kommt überraschend. Noch am vergangenen Sonntag hatte Wehlmann im NDR Sportclub ausführlich über die schwierigen Planungen mitten im Bundesliga-Abstiegskampf berichtet. Diese wird er nun nicht mehr fortführen.

"Carsten Wehlmann hatte die herausfordernde Aufgabe, Holstein Kiel für die Bundesliga bestmöglich aufzustellen. Dass die Mannschaft kurz vor Ende der Saison noch immer die Chance hat, den Klassenerhalt zu schaffen, zeigt, dass ihm dieses in einer starken Liga mit wirtschaftlich deutlich potenteren Mitbewerbern gelungen ist. Dennoch sind wir zu der Überzeugung gelangt, den Verein zu diesem Zeitpunkt in der sportlichen Leitung neu aufzustellen", teilte der Verein am Freitag mit.

Rebbe soll entwicklungsfähige Spieler holen

Wehlmanns Posten übernimmt mit sofortiger Wirkung Olaf Rebbe. Er war zuletzt vom von April 2021 bis zum Februar dieses Jahres in gleicher Position beim 1. FC Nürnberg tätig. Zuvor arbeitete er beim VfL Wolfsburg, Huddersfield Town und PAOK Saloniki.

Weitere Informationen Das Restprogramm im Bundesliga-Abstiegskampf mit St. Pauli und Kiel Wer steigt direkt ab, wer kommt in die Relegation? Das Restprogramm aller Abstiegskandidaten in der Fußball-Bundesliga auf einen Blick. mehr

Rebbe sei es immer wieder gelungen "entwicklungsfähige Spieler zu verpflichten, die die sportlichen Erwartungen am Ende mehr als erfüllt haben. Dieses Konzept passt zu dem bisherigen sportlichen Weg von Holstein Kiel und darum haben wir uns entschieden, Olaf Rebbe an Bord zu holen", hieß es in der Mitteilung der "Störche".

Holstein Kiel belegt in der Fußball-Bundesliga nach 29 Spieltagen mit lediglich 18 Punkten den letzten Tabellenplatz und hat nur noch eine Außenseiterchance, den direkten Wiederabstieg in die Zweite Bundesliga zu verhindern. Am Karsamstag (15.30 Uhr / im NDR Livecenter) spielen die Norddeutschen bei RB Leipzig.

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle Fußball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 13.04.2025 | 22:50 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bundesliga Holstein Kiel Kiel