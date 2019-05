Stand: 03.05.2019 17:01 Uhr

"Partycrasher" Hansa Rostock gewinnt in Osnabrück von Martin Schneider, NDR.de

Drittliga-Meister und Aufsteiger VfL Osnabrück hat am 36. Spieltag im Nordduell gegen Hansa Rostock den Feierlichkeiten der vergangen Wochen Tribut zollen müssen. In einem unterhaltsamen und von beiden Mannschaften leidenschaftlich geführten Spiel gewannen die Mecklenburger bei den Lila-Weißen am Freitagabend mit 2:1 (2:1) und festigten damit Tabellenplatz fünf. Für Osnabrück war es die erste Niederlage nach zuvor sieben Siegen. "Beide Teams haben mit offenem Visier gespielt", sagte der zufriedene Hansa-Coach Jens Härtel.

Flottes Spiel beider Mannschaften

Flutlicht, Bremer Brücke, volles Haus - alles war angerichtet für einen schönen Fußballabend. Und die gute Stimmung bei beiden Fanlagern übertrug sich auf den Platz. Denn auch wenn die Partie sportlich keinen allzu großen Wert mehr hatte, wirkte es nicht so, als ginge es im Nordduell nur um die "goldene Ananas". Bestes Beispiel dafür war die erste gefährliche Aktion der Partie: Marcos Alvarez wurde steil geschickt und zog im Laufduell gegen Oliver Hüsing aufs Gästetor zu. Der Hansa-Verteidiger setzt in vollem Tempo zu einer riskanten wie sehenswerten Grätsche an - und trennte den VfL-Torjäger sauber vom Ball.

36.Spieltag, 03.05.2019 19:00 Uhr VfL Osnabrück 1 Hansa Rostock 2 Tore: 1 :0 Girth (20.) 1: 1 Soukou (26.) 1: 2 Biankadi (44.)

VfL Osnabrück: P. Kühn - Ajdini (50. S. Tigges), Konrad, Susac (85. Farrona Pulido), Agu - Ouahim, Blacha, Taffertshofer, Heider (73. Pfeiffer) - Alvarez, Girth

Hansa Rostock: Gelios - Hüsing, Bischoff (73. Rieble), Riedel - Ahlschwede, M. Pepic, T. Öztürk, Wannenwetsch - Soukou, Breier (83. Hilßner), Biankadi (86. Bülow)

Zuschauer: 15181 (ausverkauft)



Alvarez und Hüsing blieben im Fokus, besonders um die turbulente 15. Spielminute herum: Erst reklamierten die Osnabrücker ein Handspiel des Hansa-Kapitäns im Strafraum (14.), doch Schiedsrichterin Katrin Rafalski entschied auf Eckball. Jenen zirkelte Alvarez frech aufs lange Eck, Julian Riedel klärte auf der Linie per Kopf. Sekunden später setzte sich Benjamin Girth auf dem rechten Flügel durch, seine Hereingabe musste Alvarez nur noch über die Linie drücken. Doch Genie und Wahnsinn lagen an diesem Abend beim Angreifer nah beieinander, der 27-Jährige verstolperte aus kurzer Distanz. Fünf Minuten später machten es beide Osnabrücker besser, diesmal in vertauschten Rollen: Alvarez legte auf, Girth traf zur verdienten 1:0-Führung. Hansa schüttelte sich kurz, war aber, wie auch vor dem Gegentreffer, gut im Spiel - und schlug zurück. Merveille Biankadi bediente Cebio Soukou, der aus 18 Metern trocken ins linke untere Eck zum 1:1 traf (26.). Der für den angeschlagenen Nils Körber ins VfL-Tor gerückte Philipp Kühn hatte keine Abwehrchance. Und es kam noch besser für die Mecklenburger. Kurz vor dem Pausenpfiff nahm Biankadi einen lang geschlagenen Ball von Soukou technisch versiert mit, umkurvte Adam Susac und vollendet zum 2:1 (44.).

VfL müde, Hansa macht den Sack nicht zu

Nach dem Seitenwechsel blieb die Stimmung ausgelassen. Auf dem Platz hingegen verließen den VfL Osnabrück mit zunehmender Spielzeit zunehmend die Kräfte. Marc Heider (51.) bot sich nach einer Ecke zwar die Chance auf den Ausgleich, viel mehr kam von den Hausherren aber nicht mehr. Hansa versäumte es zudem durch Biankadi (54.) und Mirnes Pepic (59.), den Sack endgültig zuzumachen. Einen Wehrmutstropfen mussten die Mecklenburger noch verkraften: Torschütze Soukou sah seine fünfte Gelbe Karte und fehlt Hansa damit im letzten Heimspiel der Saison gegen den KFC Uerdingen.

