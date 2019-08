Stand: 02.08.2019 20:29 Uhr

Osnabrück gewinnt dank eines umstrittenen Treffers von Martin Schneider, NDR.de

Der VfL Osnabrück hat den ersten Sieg der Zweitliga-Saison eingefahren - und das durchaus glücklich. Beim SV Sandhausen gewannen die Niedersachsen am Freitagabend dank eines Freistoßtores von Marcos Alvarez (78. Minute) mit 1:0 (0:0). Der Treffer war umstritten, nach Überprüfung der Videobilder zählte er jedoch. Das Team von Trainer Daniel Thioune konnte wahrscheinlich auch deshalb jubeln, weil es in der Zweiten Liga keine Torlinientechnik gibt. "Letzte Woche war es spielerisch besser, heute sind wir aber der glückliche Sieger", sagte Thioune dem NDR nach dem Spiel.

Thioune muss umstellen

Vor der Partie stellte Thioune seine Mannschaft auf zwei Positionen um. Im Vergleich zur vergangenen Woche und der 1:3-Auftaktniederlage gegen den 1. FC Heidenheim spielten Niklas Schmidt und Marc Heider für Kevin Wolze (Gelb-Rot-gesperrt) und Etienne Amenyido. Der VfL begann stürmisch: Anas Ouahim flankte mustergültig auf den freistehenden Benjamin Girth, der knapp am Tor vorbei köpfte (3.). Zwei Minuten später trat Moritz Heyer an einem langgezogenen Eckball vorbei. Sandhausen versteckte sich ebenfalls nicht, ein Freistoß von Leart Paqarada aus gut 20 Metern verfehlte das Osnabrücker Tor um zwei Meter (7.).

2.Spieltag, 02.08.2019 18:30 Uhr SV Sandhausen 0 VfL Osnabrück 1 Tore: 0: 1 Alvarez (78.)

SV Sandhausen: Fraisl - Diekmeier, Schirow, Nauber, Paqarada - Paurevic (83. Frey), Zenga - Behrens (71. Scheu), Förster, Engels (71. Peña Zauner) - Gíslason

VfL Osnabrück: Körber - Heyer, Gugganig, Susac, Agu - Taffertshofer, Blacha - Heider, Nik. Schmidt (74. Alvarez), Ouahim (90.+4 Köhler) - Girth (55. Friesenbichler)

Zuschauer: 5025



Stürmischer Beginn beider Teams

Es ging hin und her, in der zwölften Minute hätte Schmidt mit einer Energieleistung bei seinem Startelfdebüt fast auch seinen ersten Treffer für den VfL erzielt. Der Mittelfeldspieler eroberte den Ball in der eigenen Hälfte, spurtete durch das Mittelfeld und schloß flach aus 16 Metern ab - da fehlten nur Zentimeter. Danach war wieder Sandhausen an der Reihe. Der Ex-Osnabrücker Erik Zenga schoss aus 16 Metern in die Arme von Nils Körber (18.), vier Minuten später scheiterte aus ähnlicher Position Mario Engels am VfL-Keeper. Die Chancen der Kurpfälzer hinterließen Eindruck, die Lila-Weißen zollten dem anfänglichen Tempo Tribut und zogen sich zurück. Sandhausen hatte nun mehr vom Spiel und die letzte Großchance der ersten Halbzeit: Erneut scheiterte Engels, diesmal mit einem Flachschuss ins linke Eck, an Körber (40.).

Osnabrück mauert und hat Glück

Den nächsten Warnschuss in Richtung Gäste-Tor gab Sandhausen in der 47. Minute ab, wieder war es Engels, wieder aus 16 Metern, wieder kein Tor. Die Partie konnte aber nicht an das Tempo und Niveau des ersten Durchgangs anknüpfen. Osnabrück verteidigte kompakt und besser als im ersten Durchgang. Sie ließen dem Gegner kaum Raum zur Entfaltung, hatten im Gegenzug offensiv aber auch keinen Zugriff.

Ein individueller Fehler des VfL ließ Sandhausen wieder aufkommen: Körber ließ nach einer Flanke den Ball im Fünfer fallen, Kevin Behrens schaltete blitzschnell und schob den Ball mit der Hacke Richtung Tor, Körber konnte klären (66.). Zwei Minuten später scheiterte Philipp Förster am Pfosten - der VfL hatte in dieser Phase das Glück auf seiner Seite.

Körber: "Ein leicht glücklicher Sieg" NDR 2 - 02.08.2019 20:53 Uhr Autor/in: Kersthold, Stefan Der Torwart des VfL Osnabrück, Nils Körber, freut sich über den ersten Sieg der Zweiliga-Saison. Und blickt voraus auf das Pokalspiel gegen RB Leipzig.







2,75 bei 4 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Alvarez trifft per Freistoß - aber war der Ball drin?

In der 75. Minute schnupperten die Gäste am Führungstreffer. Erst scheiterte Felix Agu an Sandhausens Torwart Martin Fraisl, beim Nachschuss von Heider lag er zudem im Weg und lenkte den Ball unfreiwillig über die Latte. Der Querbalken spielte drei Minuten später eine diesmal spielentscheidende Rolle. Nach einem direkten Freistoß des eingewechselten Alvarez entschieden die Unparteiischen auf Tor für Osnabrück. Der abgefälschte Schuss sprang von der Unterkante der Latte offenbar knapp hinter die Linie - 1:0 für den VfL!

Die Sandhäuser protestierten gegen die Entscheidung von Schiedsrichter Florian Badstübner, der Treffer wurde noch einmal kontrolliert. Da es in der Zweiten Liga jedoch keine Torlinientechnik gibt, konnte nicht zweifelsfrei geklärt werden, ob der Ball im Tor war oder nicht. Der Treffer zählte, und der VfL Osnabrück hatte den ersten Saisonsieg, wenn auch glücklich, eingefahren.

Thioune: "Uns tut es gut, gewonnen zu haben" NDR 2 - 02.08.2019 20:54 Uhr Autor/in: Kersthold, Stefan VfL-Trainer Daniel Thioune ist mit dem Sieg beim SV Sandhausen zufrieden, auch wenn dieser glücklich war. Lob erhielt Marcos Alavrez, der den Coach "bestrafte".







3,25 bei 4 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

