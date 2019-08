Stand: 11.08.2019 17:22 Uhr

Osnabrück erfrischend respektlos - aber raus von Ines Bellinger, NDR.de

Zweitliga-Aufsteiger VfL Osnabrück kann sich für den Rest der Saison ganz auf den Klassenerhalt konzentrieren. Die Lila-Weißen verpassten nach einer couragierten Vorstellung eine Pokal-Überraschung und unterlagen RB Leipzig, dem Finalisten der Vorsaison, in der ersten Runde des DFB-Pokals mit 2:3 (1:3). Die Mannschaft von Daniel Thioune zeigte am Sonntag im ausverkauften Stadion an der Bremer Brücke einen erfrischenden Auftritt und große Moral - letztlich reichte es jedoch nicht ganz, um dem neuen Leipziger Trainer Julian Nagelsmann das Pflichtspiel-Debüt zu vermasseln. "Der Mythos Bremer Brücke wird gelebt", sagte Thioune dem NDR mit einigem Stolz. "Wir haben hier 90 Minuten brutale Unterstützung gehabt."

Osnabrück - Leipzig: Alle Tore 11.08.2019 17:25 Uhr Der VfL Osnabrück hat im DFB-Pokal stark gekämpft, am Ende aber mit 2:3 gegen Leipzig verloren. Die Tore der Partie im Video.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Courage contra Effizienz

Champions-League-Starter gegen Zweitligist - auf dem Papier waren die Kräfteverhältnisse für diese Partie sonnenklar. Und so rieben sich die Zuschauer verwundert die Augen, als sich beide Teams zu Beginn auf Augenhöhe begegneten. Fünf Minuten reichten zum "Beschnuppern", dann wurde es turbulent. VfL-Keeper Nils-Jonathan Körber konnte einen Fernschuss von Christopher Nkunku nicht festhalten, parierte zwar noch den Nachschuss von Timo Werner, war dann aber machtlos, als Marcel Sabitzer den Ball mit Gewalt in die Maschen jagte (7.). Die kalte Dusche steckten die Gastgeber binnen zwei Minuten unbeeindruckt weg. Nach einem Einwurf zog David Blacha eine Flanke von der linken Seite auf den langen Pfosten, wo RB-Kapitän Willi Orban den Ball unterlief und Etienne Amenyido keine Mühe hatte, aus Nahdistanz zu vollenden (9.).

1.Spieltag, 11.08.2019 15:30 Uhr VfL Osnabrück 2 RB Leipzig 3 Tore: 0: 1 Sabitzer (7.) 1 :1 Amenyido (9.) 1: 2 Klostermann (29.) 1: 3 Sabitzer (31.) 2 :3 Alvarez (73., Handelfmeter)

VfL Osnabrück: Körber - Konrad (70. Alvarez), Heyer, Gugganig (84. Friesenbichler) - Agu, Blacha, Taffertshofer, Wolze - Ouahim, Amenyido (85. Girth) - Heider

RB Leipzig: Mvogo - Mukiele, Konaté, Orban - Klostermann, Demme, Laimer (70. Saracchi) - Sabitzer, Nkunku (55. Haidara) - Poulsen, Werner (84. Matheus Cunha)

Zuschauer: 14625



Weitere Daten zum Spiel Körber - Konrad (70. Alvarez), Heyer, Gugganig (84. Friesenbichler) - Agu, Blacha, Taffertshofer, Wolze - Ouahim, Amenyido (85. Girth) - HeiderMvogo - Mukiele, Konaté, Orban - Klostermann, Demme, Laimer (70. Saracchi) - Sabitzer, Nkunku (55. Haidara) - Poulsen, Werner (84. Matheus Cunha)14625

Eine knappe halbe Stunde dauerte dieser muntere Schlagabtausch, dann schlugen die Gäste eiskalt zu. Zunächst staubte Lukas Klostermann nach einem Kopfball von Yussuf Poulsen zum 2:1 für Leipzig ab (29.), kurz darauf erhöhte Sabitzer nach Zuspiel von Poulsen flach an den Innenpfosten auf 3:1 (31.). Zurücklehnen konnte sich Leipzig danach nicht. RB-Schlussman Yvon Mvogo musste erstmals richtig eingreifen, als Anas Ouahim nach einem weiten Diagonalball am kurzen Pfosten zur Stelle war (42.).

Nach Wiederanpfiff das gleiche Bild: Der VfL ging robust zur Sache und beeindruckte den Gegner damit zusehends. Marc Heider lief Orban nach einem Stellungsfehler davon, zögerte aber so lange mit dem Abschluss, bis der Defensivmann ihn wieder eingeholt hatte und im letzten Moment blockte (56.).

Spaßfußball trotz Rückstands

Obwohl Osnabrück so nachlässig mit seinen Chancen umging, kam nie das Gefühl auf, dass der Außenseiter angesichts des Rückstands aufsteckte. Erst recht nicht, als Körber mit einer Glanzparade gegen Werner ein weiteres Gegentor verhinderte (64.) und der gerade eingewechselte Marcos Alvarez einen von Klostermann verschuldeten Handelfmeter zum 2:3 verwandelte (73.). Nun war noch einmal Musik im Spiel. Und auch wenn es am Ende für einen neuerlichen Pokal-Coup nicht reichte: Die Leidenschaft, mit der ihr Team gegen den haushohen Favoriten zu Werke ging, sollte den Osnabrücker Fans Hoffnung machen für eine erfolgreiche Zweitliga-Saison.

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 11.08.2019 | 19:30 Uhr