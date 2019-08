Stand: 08.08.2019 12:39 Uhr

Osnabrück: Im VfL steckt Pokalcoup-Potenzial

Der VfL Osnabrück hat im DFB-Pokal schon für manche Überraschungen gesorgt: Der größte Coup gelang den Niedersachsen 1978 im Münchner Olympiastadion, als sie den FC Bayern mit 5:4 aus dem Wettbewerb warfen. Der Hamburger SV, Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach wurden sogar schon jeweils zweimal geschlagen. Am Sonntag (15.30 Uhr, im NDR Livecenter) könnte Bundesligist RB Leipzig an der Bremer Brücke das nächste VfL-Pokalopfer werden. Die Partie Osnabrück - Leipzig gab es im Pokal schon einmal - allerdings mit unschönen Begleiterscheinungen und negativem Ausgang für die Lila-Weißen.

Abbruch nach Feuerzeugwurf

Mit 1:0 führten die Niedersachsen im August 2015 gegen den damaligen Zweitligisten dank eines Treffers von Halil Savran aus der 1. Minute. Doch in der 71. Minutue brach Schiedsrichter Martin Petersen das Spiel ab, weil er von einem aus dem Osnabrücker Fanblock geworfenen Feuerzeug am Kopf getroffen worden war. Der DFB wertete das Spiel anschließend mit 2:0 für die Sachsen und verurteilte den VfL zudem zu einem Teilausschluss der Fans.

Taffertshofer weiß, wie man Leipzig schlägt

Für einen heutigen Osnabrücker Profi wurden die Geschehnisse zum Glücksfall. Ulrich Taffertshofer war mit dem Drittligisten SpVgg Unterhaching der nächste Pokalgegner Leipzigs. "3:0 haben wir damals gewonnen - das war richtig geil", erinnert sich der 27-Jährige in der "Neuen Osnabrücker Zeitung" und fügte hinzu: "Ich hab in der Kabine auch schon 'ne Ansage gemacht. Ich habe gesagt: 'Jungs, ich bin gegen Leipzig im Pokal ungeschlagen. Und ich will, dass das so bleibt'. Ich hab ein gutes Gefühl, dass das klappt."

VfL-Kader gespickt mit Pokalhelden

Im aktuellen Osnabrücker Kader stehen weitere Pokalhelden. Moritz Heyer bezwang mit den Sportfreunden Lotte in der Saison 2016/2017 gleich zwei Bundesligisten. Beim 2:1 gegen Bremen und dem 4:3 gegen Bayer Leverkusen wurde er jeweils eingewechselt. Vom jüngsten VfL-Pokalcoup - dem 3:1-Erfolg 2017 gegen den Hamburger SV - sind sogar noch vier Profis an Bord: Adam Susac, Marc Heider, Konstantin Engel und Marcos Alvarez.

So weit wie Daniel Thioune ist jedoch noch kein Osnabrücker im Pokal gekommen: Der heutige VfL-Coach stand 2004 mit dem damaligen Zweitligisten VfB Lübeck im Halbfinale, scheiterte trotz zweimaliger Führung mit 2:3 bei Werder Bremen. Werden Thiounes Erfahrungen zum Schlüssel für einen Erfolg gegen Leipzig? "In meiner Karriere war ich im Pokal fast immer der Underdog - ich weiß, wie das geht", gibt sich der Trainer zuversichtlich.

