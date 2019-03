Stand: 31.03.2019 12:49 Uhr

Osnabrück: Gibt's gegen Lotte die nächste Party?

Am vergangenen Freitag hätten die Fußballer des VfL Osnabrück die Beine hochlegen können. Eine Trainingseinheit stand für sie vier Tage vor dem Drittliga-Nachbarschaftsduell mit den Sportfreunden Lotte (Montag, 19 Uhr) nicht auf dem Programm. Coach Daniel Thioune bat lediglich "freiwillige Regeneration" an. Es bestand für das Personal des Spitzenreiters also die Möglichkeit, sich pflegen zu lassen, etwas zu laufen oder auch ein bisschen zu kicken. Die Resonanz auf das Angebot des Übungsleiters war riesig. "Meine Mannschaft ist unnachgiebig und hungrig. Heute waren freiwillig über 20 Spieler auf dem Trainingsgelände, weil sie viel Zeit miteinander verbringen wollen und am Montagabend unbedingt Lotte schlagen wollen", berichtete Thioune.

Mögliche Aufstellung VfL Osnabrück





















VfL-Erfolgsformel: "Mentalität schlägt Qualität"

Die hohe Beteiligung an der "freiwilligen Regeneration" belegte, was auf dem grünen Rasen bereits seit Monaten zu sehen ist: Der VfL ist eine verschworene Gemeinschaft. Thioune und Sportdirektor Benjamin Schmedes ist es gelungen, eine Mannschaft zusammenzustellen, die diesen Namen zurecht trägt. Wäre Osnabrück eine Ansammlung von "Ich-AG's" - die Niedersachsen stünden wohl nicht auf dem Platz an der Sonne. Denn individuell ist so manch Liga-Rivale besser besetzt als der Tabellen-17. der vergangenen Saison. Man denke da nur an den KFC Uerdingen oder auch den 1. FC Kaiserslautern, bei dem die "Lila-Weißen" am vergangenen Spieltag mit 3:1 siegten. "Mentalität schlägt Qualität", heißt es im Profifußball ja gerne, wenn vermeintliche Außenseiter für Schlagzeilen sorgen. Den VfL primär über seine Geschlossenheit und Einstellung zu definieren, käme zwar zu kurz. Denn kicken kann dieses Team fraglos auch ziemlich gut. Doch das Geheimnis des Erfolges liegt fraglos im tollen Mannschaftsklima.

Liga zwei im Blick, Lotte vor der Brust

Thioune: "Sehnsucht nach Liga zwei hilft mir nicht" NDR 2 - 24.03.2019 16:33 Uhr Autor/in: Tabea Kunze Der VfL Osnabrück hat die Drittliga-Tabellenführung durch einen 3:1-Sieg in Kaiserslautern untermauert. An den Aufstieg will Coach Daniel Thioune aber noch nicht denken.







5 bei 2 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

"Wenn sie alles umsetzen, was sie sich vornehmen und wie sie hart arbeiten, dann wird vielleicht dieser Zeitpunkt kommen, dass wir aufsteigen", sagte Thioune. Sollten die Niedersachsen im Saisonfinale nicht unerwartet einbrechen, dürften an der Bremer Brücke bald die Sektkorken knallen. Wobei diese Mannschaft von authentischen und unprätentiösen Kickern sich vermutlich eher das eine oder andere Pils gönnen wird, statt die trockenen Kehlen mit Prickelwasser zu ölen. Zukunftsmusik. Die Gegenwart heißt Sportfreunde Lotte und verleitete Thioune dazu, einen Blick in die nähere Vergangenheit zu werfen.

Thioune warnt vor abstiegsgefährdetem Gegner

"Der Gegner war vielleicht einen Tick näher dran an einem Tor und einem Sieg als wir", sagte der Coach mit Blick auf das Hinrunden-Duell (0:0). Auch im eigenen "Wohnzimmer" erwartet der 44-Jährige einen Kontrahenten, "der mit hoher Intensität hier auftreten wird". Gelingt es den "Lila-Weißen" aber wie zuletzt in Kaiserslautern, selbst ganz viel Leidenschaft in die Waagschale zu legen und das Ganze mit fußballerischer Raffinesse zu garnieren, dürften die Chancen auf den nächsten Sieg gut stehen. Die Zweite Liga würde in diesem Fall wieder ein ganzes Stück näher rücken. Oder, Herr Thioune? "Wir sind ja nicht doof. Wenn ich lese, wann und wo wir aufsteigen könnten, lese ich den Artikel auch zu Ende. Aber die Mannschaft lässt sich davon nicht beeindrucken", sagte der Coach. Scheint so, als ob diese Osnabrücker nicht nur ziemlich gut sind, sondern auch verdammt cool...

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 01.04.2019 | 22:25 Uhr