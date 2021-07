Olympia-Kader mit Wolfsburgs Arnold und Vagnoman vom HSV Stand: 05.07.2021 10:28 Uhr Maximilian Arnold vom Bundesligisten VfL Wolfsburg ist einer von drei Ü23-Spielern im Olympia-Aufgebot der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Als weitere Nordprofis nominierte Trainer Stefan Kuntz Josha Vagnoman vom HSV und Werder Bremens Luca Plogmann.

Arnold dürfte die Teilnahme an den Spielen in Tokio über die Nicht-Nominierung für die laufende Europameisterschaft hinwegtrösten. Im Gegensatz zu Kuntz, unter dem der Wolfsburger 2017 als Kapitän der deutschen U21 den EM-Titel gewonnen hatte, hatte Bundestrainer Joachim Löw auf den 27 Jahre alten Mittelfeldspieler verzichtet - trotz dessen starker Saisonleistung mit den Niedersachsen.

Die DFB-Auswahl trifft sich am 12. Juli, einen Tag später geht es in Richtung Japan. Am 22. Juli startet Deutschland in Yokohama gegen Brasilien ins Turnier. Die Partie ist die Neuauflage des verlorenen Endspiels von 2016. Die weiteren Vorrunden-Gegner sind Saudi-Arabien und die Elfenbeinküste.

Vagnoman bangt wegen Verletzung

Als weitere Nordprofis stehen Werder Bremens Ersatzkeeper Luca Plogmann und Josha Vagnoman vom HSV im Olympiakader. Der 20 Jahre alte Hamburger Verteidiger muss allerdings um seine Teilnahme zittern, weil er sich am Sonnabend im Trainingslager der Hamburger am Oberschenkel verletzte. Eine MRT-Untersuchung soll Klarheit bringen.

Sollte er grünes Licht für Tokio bekommen, würde Vagnoman dem HSV in den ersten drei Pflichtspielen der neuen Saison fehlen: Am 23. Juli bei Schalke, am 1. August gegen Dresden und in der ersten Runde im DFB-Pokal eine Woche später bei Eintracht Braunschweig.

Arnold hingegen würde wegen Olympia "nur" einen Großteil der Wolfsburger Saisonvorbereitung verpassen. Sollte die DFB-Auswahl bis ins Finale kommen, würde er erst wenige Tage vor dem ersten Spieltag der neuen Saison (14./15. August) wieder zu den Niedersachsen stoßen.

Pause für Wolfsburgs Baku

Im DFB-Kader für Olympia stehen sieben Spieler, die mit der U21 vor einem Monat Europameister wurden. Nicht mit nach Tokio fährt hingegen Ridle Baku: "Ich glaube, dass Ridle jetzt mal eine Pause braucht. Es war eine intensive Saison", hatte VfL-Sportdirektor Marcel Schäfer den 23-Jährigen bereits im Vorfeld der Olympia-Nominierung ausgebremst.

