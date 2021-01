Offiziell: Ambrosius verlängert Vertrag beim HSV Stand: 08.01.2021 10:24 Uhr Das große Abwehrtalent Stephan Ambrosius hat seinen im Sommer auslaufenden Vertrag bei Fußball-Zweitligist Hamburger SV bis 2024 verlängert. Für den 22-Jährigen ist ein Traum wahr geworden.

"Ich bin sehr glücklich, dass die Verhandlungen nun zu einem Abschluss gebracht wurden und ich somit beim HSV bleiben kann", betonte Ambrosius und fügte hinzu: "Es war immer mein Traum, im Volksparkstadion zu spielen. Dank der gesammelten Erfahrungen konnte ich die anfängliche Aufregung gegen eine große Freude am Spiel tauschen."

Die Unterschrift des bulligen Verteidigers, der als 13-Jähriger zum HSV kam und alle Jugendmannschaften durchlief, kommt alles andere als überraschend. Zuletzt hatte Ambrosius bereits in einem Interview mit der "Bild" erklärt: "Als gebürtiger Hamburger ist es das Beste, für den HSV zu spielen. Mein Traum ist es, mit dem HSV aufzusteigen." Den nächsten Schritt könnten die Hanseaten am Sonnabend (13 Uhr/im NDR Livecenter) mit einem Sieg in Nürnberg machen.

HSV wieder in Zweitliga-Erfolgsspur

Denn mit dem Aufstiegs-Plan von Ambrosius sieht es gerade gut aus. Nach fünf Spielen ohne Sieg von Ende Oktober bis Mitte Dezember haben die Hamburger zurück in die Spur gefunden: Zuletzt gab es wieder vier Siege in Folge, durch den jüngsten Erfolg gegen Regensburg kehrte die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune zudem auf den ersten Tabellenplatz zurück. Ambrosius ist längst Stammspieler und gehört in dieser Saison zu den besten HSV-Akteuren. Andere Clubs sollen zuletzt ihre Fühler nach dem 22-Jährigen, der im November sein Debüt in der deutschen U21-Nationalmannschaft gefeiert hat, ausgestreckt haben.

Mutzel: "Hat sich wichtige Rolle erarbeitet"

Nicht von ungefähr freute sich auch Sportdirektor Michael Mutzel über die Vertragsunterschrift: "Stephan hat sich in den vergangenen Monaten eine wichtige Rolle in unserem Profikader erarbeitet. Er hat sich nach seiner Kreuzband-Verletzung zurückgekämpft und eine tolle Entwicklung genommen. Es ist immer schön für den HSV, wenn Spieler aus dem eigenen Nachwuchs im Volksparkstadion auflaufen. Darum sind wir froh, dass uns Stephan langfristig erhalten bleibt."

