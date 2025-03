Öffentliche Trauerfeier für Doris Fitschen am 11. April

Stand: 28.03.2025 14:58 Uhr

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) würdigt die aus dem niedersächsischen Zeven stammende kürzlich verstorbene Nationalspielerin Doris Fitschen mit einer öffentlichen Trauerfeier. Sie findet am 11. April in Frankfurt/Main im Stadion am Brentanobad statt.