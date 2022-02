Nordduell um wichtige Punkte: TSV Havelse empfängt SV Meppen Stand: 03.02.2022 21:30 Uhr Die einen wollen drinbleiben. Die anderen träumen davon, die 3. Fußball-Liga nach oben verlassen zu können. Für den TSV Havelse und den SV Meppen geht es im direkten Duell am Sonnabend (14 Uhr, live im NDR Fernsehen und bei NDR.de) um viel.

Noch glimmt für die Garbsener im "Keller" die Hoffnung. Vier Punkte hat Aufsteiger TSV Havelse aus den ersten vier Drittligaspielen des neuen Jahres eingesammelt. Angesichts dessen, dass es aus den ersten 20 Partien der Saison insgesamt nur 13 Zähler waren, ist damit schon eine merkliche Verbesserung eingetreten. Auch die einzelnen Ergebnisse machen Mut. Die Heimniederlagen gegen den MSV Duisburg und den SV Wehen Wiesbaden fielen mit 0:1 sehr knapp aus.

Auswärts gelang ein respektables 1:1 beim Spitzenreiter 1. FC Magdeburg und dazu ein 1:0 bei Türkgücü München - jenem Club, dem wegen eines eingeleiteten Insolvenzverfahrens ein Neun-Punkte-Abzug und damit der Absturz hinter Havelse auf den letzten Tabellenplatz droht.

Bricht Havelse den Heim-Bann?

Für die Niedersachsen sind es sechs Punkte Rückstand auf den ersten Nicht-Abstiegsrang. Bei noch 14 ausstehenden Spieltagen ist dies durchaus machbar. Erst recht dann, wenn am Sonnabend (14 Uhr, live im NDR Fernsehen und bei NDR.de) ein Dreier gegen den SV Meppen gelänge. Es wäre auch ein Signal für die Restspielzeit. Denn der erste Punktgewinn zu Hause seit dem 6. November (2:1 gegen den Halleschen FC) würde zeigen, dass auch in der ungeliebten großen "Schüssel" von Hannover etwas ginge.

Meppens Coach Schmitt lobt sein Team

Ganz anders stellt sich die Situation beim SV Meppen dar. Die Emsländer haben längst unter Beweis gestellt, dass sie auch in der Fremde siegen können. Fünf Mal gelang dem Team von Trainer Rico Schmitt dies in dieser Saison schon. Überhaupt läuft es ganz prächtig für den SVM, der nach der vergangenen Serie eigentlich abgestiegen war und nur durch den Lizenverlust für den KFC Uerdingen in der Dritten Liga bleiben durfte.

Weitere Informationen 2 Min Meppen spielt gegen Mannheim 1:1 - die Tore Die Emsländer verpassen durch das Remis im Drittliga-Verfolgerduell den Sprung auf den Relegations-Aufstiegsplatz. Die Treffer der Partie. 2 Min

Acht Monate später gibt es für die Emsländer sogar die Chance, die Liga über den oberen Weg zu verlassen. Als Tabellensechster beträgt der Rückstand auf den zweitplatzierten 1. FC Kaiserslautern und damit auf einen direkten Aufstiegsplatz nur zwei Zähler. "Jetzt haben wir bereits 40 Punkte, das ist sensationell", sagte Schmitt nach dem 1:1 gegen Waldhof Mannheim. "Jeder hat an diesen starken Leistungen der letzten Wochen und Monate seinen Anteil. Es spricht für den Charakter der Mannschaft, dass wir auch personelle Notstände kompensieren können", fügte der SVM-Coach hinzu.

SVM verpflichtet Ex-Braunschweiger Feigenspan

Auf besagte Situation hat Meppen am Montag reagiert und Mike Feigenspan vom Regionalligisten Hessen Kassel verpflichtet. Der ehemalige Braunschweiger habe laut Schmitt schon "gezeigt, dass er Dritte Liga kann". Eventuell kann er dies schon im Nordduell beim TSV Havelse unter Beweis stellen.

Mögliche Aufstellungen:

TSV Havelse: Quindt - Riedel, Plume, Fölster, Teichgräber - Düker - Damer, Froese, Jaeschke, Langfeld - Lakenmacher

SV Meppen: Domaschke - Ballmert, Puttkammer, Bünning, Dombrowka - Bähre, Blacha - Hemlein, Tankulic, Faßbender - Krüger

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 05.02.2022 | 14:00 Uhr