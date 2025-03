Noah Weißhaupt bei St. Pauli: Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben Stand: 26.03.2025 10:35 Uhr Der FC St. Pauli will am Sonnabend bei Rekordmeister FC Bayern München Bonuspunkte im Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga sammeln. Für die nötigen Offensiv-Impulse und bestenfalls Tore soll dabei auch Winterzugang Noah Weißhaupt sorgen. Der gebürtige Rostocker hat sich in Hamburg prächtig eingelebt.

von Hanno Bode und Ina Kast

Mit seinen gerade einmal 23 Jahren sind Duelle mit dem Branchenprimus von der Isar schon beinahe Routine für den Sohn des früheren Bundesliga-Profis Marco Weißhaupt. Fünfmal kam der Linksaußen in seiner noch jungen Profikarriere bereits gegen die Bajuwaren zum Einsatz. Jedes Mal im Trikot des SC Freiburg und jedes Mal als "Joker". Als die "Breisgau-Brasilianer" in der Hinrunde dieser Saison beim einstigen "FC Hollywood" gastierten, fehlte der Name Noah Weißhaupt allerdings auf dem Spielberichtsbogen.

Der Offensivmann hatte es nicht in den Spieltagskader geschafft. Und auch nach der 0:2-Pleite des SCF am zweiten Spieltag bei den Münchnern war der frühere Junioren-Nationalspieler weitgehend außen vor. Julian Schuster, Nachfolger von Langzeit-Coach Christian Streich, hatte keine Verwendung für den 23-Jährigen. Also flüchtete Weißhaupt, der mit elf Jahren in die Freiburger Fußballschule gekommen und alle Jugendmannschaften des Sportclubs durchlaufen war, nach Hamburg. Auf den Kiez. Die Reeperbahn. Die angeblich sündigste Meile der Welt.

Und der Sprung aus dem vergleichsweise beschaulichen Freiburg in die pulsierende Hafenstadt hat dem Angreifer gutgetan. "Es war eine komplett neue Stadt für mich, ich war mein ganzes Leben nur in Freiburg. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so schnell den Change hinbekomme und hier so viel spiele, nachdem ich bei Freiburg ein halbes Jahr eigentlich gar keine Rolle gespielt habe", erklärte der 23-Jährige.

Etatmäßiger Linksaußen bei St. Pauli Mittelstürmer

Nachdem Weißhaupt beim SCF in der Hinrunde lediglich zu drei Einsätzen gekommen war, ist er bei St. Pauli nun bereits seit neun Spieltagen gesetzt. Vor der Länderspiel-Pause gelang dem Außenangreifer gegen die TSG Hoffenheim dann auch endlich sein erstes Saisontor. Ein ganz wichtiges war es noch dazu, es war der Siegtreffer zum 1:0. "Der Treffer gibt mir auf jeden Fall viel Selbstvertrauen. Ich weiß wieder, dass ich Tore schießen kann. Daran muss ich jetzt weiter anknüpfen. Ich möchte noch torgefährlicher werden", sagte er.

Dass er aktuell so gut performt, ist durchaus überraschend. Denn Coach Alexander Blessin setzt die Freiburg-Leihgabe nicht auf seiner angestammten Position auf dem Flügel, sondern im Sturmzentrum ein. Kein Problem für Weißhaupt: "Es ist auf jeden Fall neu für mich. Ich bin jetzt nicht so der 1,90-Meter-Typ, der die Bälle festmacht. Eigentlich komme ich eher über außen und gehe oft ins Eins-gegen-Eins. Als Stürmer habe ich nicht so viel Zeit. Ich lerne viel Neues dazu."

"St. Pauli ist wie eine Familie"

Dass sich Weißhaupt trotz der wenigen Spielpraxis, mit der er aus Freiburg an die Elbe gekommen war, so rasch zum Leistungsträger der Hamburger entwickelt hat, hängt auch unmittelbar damit zusammen, dass sich der 23-Jährige beim Kiezclub pudelwohl fühlt. "Es ist wie eine Familie, ich wurde so schnell aufgenommen. Die Jungs sind mir direkt ans Herz gewachsen. Allein dadurch ist mein Kampfgeist nochmal gestiegen, dass ich mit dieser Mannschaft den Klassenerhalt schaffen will", erklärte der Offensivmann, dessen Vater Marco einst beim Stadtrivalen HSV kickte.

Unabhängig davon, ob dies gelingen wird, muss Weißhaupt Stand jetzt im Sommer nach Freiburg zurück. Der Leihvertrag endet. Ob sich seine Chancen auf Einsätze beim Sportclub dann durch seine guten Leistungen für St. Pauli erhöht haben werden, ist ungewiss. Denn mit SCF-Coach Schuster gibt es aktuell keinen Kontakt. "Da ist Funkstille", verriet Weißhaupt.

Weißhaupt hofft auf Sensation gegen FC Bayern München

Sein voller Fokus liegt aktuell aber ohnehin auf dem FC St. Pauli und der "Mission Klassenerhalt". Nach dem Erfolg im Kellerduell mit Hoffenheim haben die Hamburger ein kleines Polster von fünf Zähler auf den VfL Bochum, der Relegationsplatz 16 belegt.

Diesen Vorsprung weiter auszubauen ist der große Wunsch vor dem Auswärtsspiel am Sonnabend (15.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) beim FC Bayern. Nichts leichter als das - könnte man denken, immerhin haben auch jene Bochumer zuletzt mit 3:2 bei den Münchern gewonnen. Allerdings in Überzahl und gegen eine vor dem Champions-League-Rückspiel bei Bayer Leverkusen wild durchgewürfelte Mannschaft.

"Wir müssen uns alles aus der Seele kotzen, rennen ohne Ende." Noah Weißhaupt über das Spiel beim FC Bayern

Diesmal haben die Bayern keinen Auftritt in der Königsklasse vor der Brust. Daher dürfte Coach Vincent Kompany gegen St. Pauli nicht die Rotationsmaschine anwerfen. Davon geht auch Weißhaupt aus. "Wir müssen 100 Prozent geben, sonst geht da gar nichts. Wir müssen uns alles aus der Seele kotzen, rennen ohne Ende. Aber wir brauchen auch Ballbesitzphasen, um zwischendurch auch mal runterzukommen", forderte der 23-Jährige. "Wenn Bayern einmal in den Lauf kommt, dann wird es schwierig, zurück ins Spiel zu finden. Deswegen dürfen wir sie gar nicht erst ins Spiel kommen lassen."

In seinem sechsten Profi-Einsatz gegen den FCB will Weißhaupt endlich einen Sieg feiern. Es wäre für ihn fraglos eine doppelte Genugtuung, nachdem er in der Hinrunde mit Freiburg nicht einmal die Reise an die Isar antreten durfte...

