Niedersachsenderby ohne Gästefans? Behrens-Statement heute live Stand: 11.09.2024 11:20 Uhr Am 6. Oktober findet im Eintracht-Stadion das Niedersachsenderby zwischen Braunschweig und Hannover 96 statt - ohne Gästefans? Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens (SPD) äußert sich heute ab 13.30 Uhr zum "weiteren Verfahren". NDR.de überträgt im Livestream.

Müssen 96-Anhänger beim Zweitligaspiel am 6. Oktober (13.30 Uhr) draußen bleiben? Nach mehreren Treffen mit niedersächsischen Clubs, darunter auch Vertreter von Eintracht Braunschweig und Hannover 96, drängt nun die Zeit. Der Kartenverkauf beginnt in aller Regel mit der genauen Ansetzung des Spiels durch die DFL. Doch rund dreieinhalb Wochen vor Anpfiff die Begegnung verzögert er sich.

Letzte Bewährungschance im Oktober?

Zuletzt hatten die Vereine bis zum 30. August erneut eigene Sicherheits-Konzepte im Ministerium einreichen müssen. Weil die Maßnahmen in ihren Augen nicht ausreichten, hielt Behrens danach einen Ausschluss von Gästefans beim prestigeträchtigen Derby immer noch "für das Maß der Dinge".

Ihr Ansatz sei, den "Ausschluss anzuordnen", so die SPD-Politikerin. Sie betonte, dass es für sie auch gegen den Einsatz von Pyrotechnik gehe, die "als Waffe eingesetzt wird". Fan-Organisationen protestierten und drohten mit juristischen Schritten. Möglich trotz aller Äußerungen von Behrens, dass es heute eine letzte Bewährungschance gibt.

Schwere Ausschreitungen in der Vorsaison der Auslöser

In der vergangenen Saison war es in Braunschweig zu schweren Ausschreitungen gekommen, danach mussten beide Clubs über 300.000 Euro Strafe an den DFB zahlen. "Wir sind an einem Punkt, an dem wir der gewaltbereiten Minderheit im Stadion sagen müssen: Das Ende der Fahnenstange ist erreicht", so Behrens damals.

GdP: "Kollektivmaßnahmen sorgen für Unmut"

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) hatte sich gegen einen Ausschluss von Gästefans ausgesprochen. "Kollektivmaßnahmen wie der pauschale Ausschluss der gesamten Anhängerschaft eines Vereins sorgen aber verständlicherweise für Unmut, da viele Unbeteiligte betroffen sind", so der Landesvorsitzende Kevin Komolka. Gleichwohl seien Ausschreitungen oder das Abbrennen von Pyrotechnik laut GdP nicht akzeptabel.

