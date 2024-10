Niedersachsenderby: Tausende beim Abschlusstraining von Hannover 96

Stand: 05.10.2024 11:43 Uhr

Am Sonntag (13.30 Uhr) steht das brisante Niedersachsenderby zwischen Eintracht Braunschweig und Hannover 96 auf dem Spielplan. Am Sonnabend setzten die 96-Fans ein Zeichen in Sachen Support: Rund 4.000 kamen zum Abschlusstraining.