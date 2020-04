Stand: 18.04.2020 13:23 Uhr

Niedersachsen: Fußball-Zwangspause bis Ende August?

Der Niedersächsische Fußball-Verband (NFV) plant nach übereinstimmenden Medienberichten, die wegen der Corona-Pandemie herrschende Zwangspause in den Amateur- und Jugendligen bis zum 31. August zu verlängern. Die aktuelle Saison würde demnach "eingefroren" und am 1. September fortgesetzt. Betroffen wären alle Ligen der Herren und Frauen ab der Oberliga abwärts sowie die Jungend-Spielklassen. Derzeit gilt ein deutschlandweiter Beschluss vom 3. April, dass die Amateurligen "bis auf Weiteres" pausieren.

Einstimmiger Beschluss der Kreisvorstände

Offiziell verkündet hat der NFV den Plan noch nicht. Doch bei einer Videokonferenz der Kreisvorstände am Freitag habe die Verlängerung der Zwangspause einstimmig Zustimmung erfahren. "Jetzt findet in den Kreisen und Bezirken so eine Art Abfrage statt. Eine Gegenstimme gab es in der Konferenz aber nicht", sagte Jürgen Stebani, Vorsitzender des Spielausschusses dem "Weser-Kurier". Der NFV wird den Beschluss wohl in der kommende Woche verkünden.

Was passiert mit der Saison 2020/2021?

Der Plan zur "Einfrierung" sei die bevorzugte Lösung gegenüber einer Annullierung der Saison gewesen, betonte Stebani, der gleichzeitig zu bedenken gab: "Ich persönlich glaube, dass dieses Jahr gar nicht mehr gespielt werden kann." Doch selbst wenn der Notfallplan mit Spielen ab dem 1. September umgesetzt werden könnte, bleibt die Frage, was mit der Saison 2020/2021 wäre. Sie könnte dann frühestens im Spätherbst dieses Jahres beginnen.

