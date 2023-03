Niclas Füllkrug: Was ist er wert? Wohin könnte er wechseln? Stand: 30.03.2023 08:53 Uhr Niclas Füllkrug spielt die Saison seines Lebens. Wie gut ist er wirklich? Welche Ablöse könnte Werder Bremen bei einem Wechsel erhalten? Und zu welchem Club passt Füllkrug am besten? Die Daten-Analyse.

von Sebastian Ragoß

Bester Torschütze der Fußball-Bundesliga, derzeit Stammspieler in der deutschen Nationalmannschaft: Niclas Füllkrugs Karriere nimmt derzeit eine Entwicklung, mit der er wohl selbst kaum gerechnet hat. Trotzdem strahlt der Hannoveraner eine imponierende Gelassenheit aus. "Ich bin kein Freund von Aufregung und Nervosität. Ich bin eigentlich immer entspannt", sagte er vor Kurzem dem "Spiegel".

Längst wird darüber spekuliert, dass Füllkrug Werder im Sommer verlassen wird, trotz Vertrags bis 2025. Sogar der FC Bayern wurde als Interessent genannt.

Wenn der Preis stimmt, darf Füllkrug Werder verlassen

"Ich würde mir wünschen, dass er auch in der neuen Saison ein Spieler von Werder Bremen ist. Es ist aber kein Geheimnis, dass wir immer auch die wirtschaftliche Seite berücksichtigen müssen", sagte Clemens Fritz, Werders Leiter Profi-Fußball, am Dienstag.

Dies ist eine wenig verklausulierte Aussage, die nichts anderes heißt als: Wenn der Preis stimmt, lassen die Bremer Füllkrug ziehen. Doch was wäre ein angemessener Preis? Fünf Millionen? Zehn Millionen? Oder sogar deutlich mehr?

Mittelstürmer mit einer guten Torquote erzielen traditionell hohe Ablösesummen. Dass Werder ein Angebot in zweistelliger Millionenhöhe erhalten wird, ist wahrscheinlich. Und dies wäre für einen 30 Jahre alten Profi, der in seiner Vita noch immer mehr Zweit- als Erstligaspiele stehen hat und noch nie im Europacup im Einsatz war, durchaus ein gutes Geschäft.

Sympathieträger, Motivator, Strafraumspieler

Wer Füllkrug verpflichten will, sollte sich nämlich sehr genau seine Stärken und Schwächen anschauen. Sein GSN-Index liegt bei 71,44 (internationale Klasse). Das Potenzial für höhere Aufgaben hat er demnach - wenn die Rahmenbedingungen stimmen.

Was ist der GSN-Index? Vier-Säulen-Prinzip:

1. "fußballerische Eigenschaften": Technik, Spielübersicht oder der erste Kontakt: Einschätzungen über 130 fußballspezifische Eigenschaften von mehr als 300 Scouts weltweit.

2. "fußballerisches Potenzial": Wo werden Spieler besser, wo stagnieren sie oder entwickeln sich zurück? Ein Algorithmus analysiert Daten aus der ersten Säule und vergleicht Spielertypen.

3. "Performance auf dem Spielfeld": Tore, Pässe, Fouls, Schüsse oder auch Abseitspositionen: die Spiel-Basisdaten und weiterführende Analysen wie "Expected goals" oder "Action scores" werden durch einen Algorithmus in einen übergeordneten Kontext gesetzt - zum Beispiel positionsbezogen.

4. "Spielniveau": Jede Mannschaft oder Liga hat einen Zahlenwert, der ihre Stärke bemisst. Oberliga oder Champions League: Umso höher das Spielniveau des Gegners, desto positiver wirkt es sich auf den GSN-Index aus. Bewertungs-Skala:

85 - 100: Weltklasse

70 - 85: internationale Klasse

60 - 70: Durchschnitt Bundesliga bzw. der Top 5 Ligen

50 - 60: Durchschnitt 2. Bundesliga

40 - 50: Durchschnitt

3. Liga 30 - 40: Durchschnitt Regionalliga Zwei GSN-Index-Werte:

aktueller GSN-Index: zeigt die aktuelle, allumfassende Qualität eines Spielers basierend auf den Daten der vier Säulen und Algorithmus-Berechnungen.

möglicher GSN-Index: Künstliche Intelligenz ermittelt anhand der Daten das bestmögliche, zukünftige Leistungsniveau eines Spielers.

Füllkrugs große Stärke ist der direkte Torabschluss. Zwei Drittel seiner Treffer hat er in dieser Saison mit nur einem Kontakt markiert. Der 30-Jährige trifft vor allem mit rechts, aber auch regelmäßig mit links und per Kopf.

Füllkrug ist zudem bei den Fans ein Sympathieträger, strahlt Zuversicht aus, kann die Zuschauer begeistern – Eigenschaften, die jedes Team gebrauchen kann. "Niclas ist besonders. Sehr selbstbewusst, er kann die Mannschaft mitziehen und gibt ihr sehr viel positive Energie", lobte zuletzt Bundestrainer Hansi Flick.

Schwächen im Pass-Spiel

Doch Füllkrug kann auch einige Dinge nicht, die ein Spieler einer Mannschaft mit europäischen Ambitionen können sollte: Ihm fehlt es an Tempo, sein Pass-Spiel und Spielverständnis sind bestenfalls durchschnittlich. Dies zeigt sich exemplarisch an der Passquote für Zuspiele im letzten Drittel. Mit 41,8 Prozent liegt Füllkrug im Bundesliga-Ranking aller Stürmer hier lediglich auf Rang 19.

Noch schlechter sieht es bei der Kurzpass-Quote aus: Mit 68,4 Prozent belegt der Werder-Angreifer in der Bundesliga nur Platz 25. Was umso bemerkenswerter ist, da Füllkrug in Bremen - und zuletzt auch in der Nationalmannschaft - immer einen zweiten Stürmer an seiner Seite hat.

Ohne direkten Nebenmann wäre die Quote also noch schlechter. Deshalb funktioniert Füllkrug eigentlich nur in einem klassischen 4-4-2. Dies ist jedoch ein System, das etwas aus der Mode gekommen ist und von keiner europäischen Spitzenmannschaft regelmäßig gespielt wird.

Zu welchen Clubs würde Füllkrug passen?

Daher verwundert es nicht, dass die Teams, zu denen Füllkrug laut GSN-Analyse am besten passen würde, Mannschaften sind, die sich auf einem ähnlichen Niveau bewegen wie Werder Bremen.



Aston Villa (Premier League) - Matching 92,25%

Udinese Calcio (Serie A) - Matching 94,98%

FC Empoli (Serie A) - Matching 96,60%

Celta Vigo (Primera Division) - Matching 93,18%

RC Strasbourg (Ligue 1) - Matching 94,53%

Wie wird das Matching berechnet? - Es wird analysiert, in welchem taktischen System Füllkrug am besten in der Vergangenheit performt hat.

- Es wird analysiert, mit welchen Mitspielern Füllkrug am besten performt hat in der Vergangenheit.

- Es wird analysiert, welche Fähigkeiten und welche Spielweise Füllkrug individuell mitbringt.

- Es wird analysiert, welche Fähigkeiten und welche Spielweise die Mitspieler von Füllkrug individuell mitbringen.

- Dies wird übertragen auf jede X-beliebige Mannschaft in der Datenbank, System berechnet dann die Deckungsgleichheit der oben genannten vier Punkte.

Füllkrug holt alles aus seinen Möglichkeiten heraus

Einen wichtigen Faktor sollten mögliche Interessenten neben den Stärken und Schwächen zudem im Blick haben: Sieht man sich den Expected-Goal-Wert an, der sehr genau die Qualitäten einer Mannschaft oder eines Spielers abbildet, dann fällt auf, dass dieser in den drei vergangenen Jahren praktisch gleichgeblieben ist.

Trotzdem hat sich Füllkrugs Torquote verbessert (20/21: 0,57 xG – 0,53 Tore; 21/22: 0,61 xG – 0,62 Tore; 22/23: 0,59 xG – 0,64 Tore).

Das "Expected goals"-Modell "Expected goals" sind "zu erwartende Tore" und werden anhand eines Datenmodells berechnet, in das eine Vielzahl von Faktoren einfließt - unter anderem von wo auf dem Platz der Abschluss erfolgte, wie der Winkel zum Tor war und wie viele Gegenspieler noch zwischen Ball und Tor standen. Jede Torchance erhält dabei einen Wert zwischen 0 und 1, um die Wahrscheinlichkeit zu bestimmen, mit der der Ball von diesem Punkt aus im Tor landet. "Expected goals"-Werte sind so aussagekräftiger als die normale Torschuss-Statistik, die alle Abschlüsse gleich behandelt. GSN hat zur Berechnung mehr als 3 Millionen Tore ausgewertet.

Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass Füllkrug in dieser Saison alles (und noch ein wenig mehr) aus seinen Möglichkeiten herausholt, was sich auch gut am Performance Score ablesen lässt: 60,85 beträgt er in dieser Spielzeit. 55,86 ist sein Karrierewert.

Statistisch gesehen ist es wahrscheinlich, dass Füllkrug seine derzeitigen Leistungen in der kommenden Spielzeit nicht noch einmal abrufen kann. Doch dieses Risiko dürfte der eine oder andere Club auf sich nehmen.

Und möglicherweise überrascht Füllkrug ja auch bei einem anderen Verein. Schließlich hat er in den vergangenen Monaten bewiesen, dass es im Fußball manchmal bemerkenswerte Entwicklungen gibt, die nicht vorauszusehen waren.

Weitere Informationen Das steckt hinter dem NDR Fußball-Datenprojekt Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Zusammenarbeit zwischen NDR und GSN. mehr

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 02.04.2023 | 22:50 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bundesliga Werder Bremen