Zwei Neue für Werder Bremen: Burke und Stage kommen Stand: 29.06.2022 20:13 Uhr Werder Bremen hat am Mittwoch gleich zwei Neuverpflichtungen getätigt. Der dänische Nationalspieler Jens Stage kommt vom FC Kopenhagen zum Fußball-Bundesligisten. Auch Offensivmann Oliver Burke soll am Donnerstag mit ins Trainingslager reisen.

Bei dem schottischen Stürmer, der auch über die Außenbahnen für Gefahr sorgen kann, seien zwar noch letzte Details zu klären, teilte Werder mit. Man habe mit dem englischen Zweitligisten Sheffield United allerdings eine grundsätzliche Einigung über den Wechsel erzielt. Da der 25-jährige Burke, der in der Saison 2016/2017 schon bei RB Leipzig Bundesliga-Luft geschnuppert hat, eigentlich noch ein Jahr in Sheffield unter Vertrag steht, ging es zuletzt noch um die fällige Ablösesumme. Dazu machten die Bremer allerdings keine Angaben.

Werner: "Stage kann unserem Spiel direkt helfen"

Bereits in Bremen vorgestellt worden ist der Däne Stage. Der defensive Mittelfeldmann, der schon einmal für die dänische Nationalmannschaft auflief, hat für Kopenhagen in den vergangenen drei Jahren mehr als 100 Pflichtspiele absolviert. Im Mai 2016 debütierte er bei Aarhus GF in der ersten dänischen Liga und wechselte 2019 zum Hauptstadtclub. Insgesamt erzielte er 32 Treffer bei seinen 206 Profi-Einsätzen.

"Als ich vom Interesse erfahren habe, war für mich sofort klar, dass ich diese Chance ergreifen möchte." Werder-Neuzugang Jens Stage

"Er ist physisch gut, fußballerisch gut ausgebildet und bringt auch eine gewisse Torgefahr mit. Wir sind überzeugt, dass er unserem Spiel direkt helfen kann", sagte Trainer Ole Werner. Der ebenfalls 25-jährige Stage erklärte: "Werder Bremen ist ein bekannter Club in Dänemark, allein schon aufgrund seiner Nähe zur Landesgrenze. Als ich vom Interesse erfahren habe, war für mich sofort klar, dass ich diese Chance ergreifen möchte. Ich kann es kaum erwarten in diesem Stadion vor den Fans aufzulaufen."

