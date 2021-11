Neuer Werder-Trainer: Werner soll es wohl werden Stand: 23.11.2021 13:59 Uhr Ole Werner ist nach übereinstimmenden Medienberichten der Favorit auf die Nachfolge von Markus Anfang als Trainer beim Fußball-Zweitligisten Werder Bremen. Allerdings hakt es offenbar bei der Einigung mit Werners Ex-Club Holstein Kiel.

Den Berichten zufolge möchten die Bremer den 33-Jährigen noch in dieser Woche verpflichten. Pikant, weil die Hanseaten am Sonnabend (20.30 Uhr, im NDR Livecenter) ausgerechnet in Kiel antreten müssen. Werners Werder-Debüt im Nest der "Störche"? Sicherlich nicht die Lieblings-Lösung für die KSV, wo der Coach vor rund zwei Monaten zurückgetreten war.

Vertragliche Situation von Werner offenbar unklar

Zudem bestehen offenbar noch Unklarheiten zur genauen vertraglichen Situation des Fußball-Lehrers. "Ole Werner hat noch einen bestehenden Arbeitsvertrag bis zum 30.6.2022 bei Holstein Kiel", sagte Sportchef Uwe Stöver der "Bild". Ist dem so, könnten die Kieler eine Ablösesumme für ihren langjährigen Spieler, Jugend- und Cheftrainer verlangen. Werner soll seinen Vertrag aber fristgerecht zum 30. November gekündigt haben.

Weitere Informationen Alle Trainer von Werder Bremen Werder Bremen ist für seine Kontinuität auf der Trainerbank bekannt. Otto Rehhagel prägte die Geschichte der Hanseaten 14 Jahre lang, ebenso Thomas Schaaf von 1999 bis 2013. Bildergalerie

Laut "Deichstube.de" hat Werder mit Werner bereits eine grundsätzliche Einigung erzielt. Mit Holstein Kiel anscheinend noch nicht. "Es kann durchaus ein paar Tage dauern, da es ja theoretisch auch so sein kann, dass ein Trainer vielleicht noch unter Vertrag steht und dementsprechend sehr viele Gespräche geführt werden müssen", hatte Bremens Sportchef Frank Baumann zuletzt dem NDR gesagt. Möglich, dass die "Störche" Werner erst nach dem kommenden Spieltag "freigeben".

Weitere Informationen Alles auf Anfang: Werder sucht neuen Trainer Bremen braucht einen Nachfolger für Markus Anfang. Ob dieser schon am Sonnabend im Spiel bei Holstein Kiel auf der Bank sitzt, ist offen. mehr

Als Alternativkandidaten sollen die Bremer weiterhin den ehemaligen HSV-Coach Daniel Thioune und auch den Österreicher Gerhard Struber von RB New York im Blick haben.

Der bisherige Werder-Coach Markus Anfang war am vergangenen Sonnabend zurückgetreten, weil die Staatsanwaltschaft gegen ihn ermittelt. Der 47-Jährige soll einen gefälschten Impfpass benutzt haben, was er selbst zuvor jedoch in einer Mitteilung des Clubs bestritten hatte.

VIDEO: Sportclub Story: Werder Bremen - Nie mehr Erste Liga? (30 Min)

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 21.11.2021 | 22:50 Uhr