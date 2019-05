Stand: 31.05.2019 09:44 Uhr

Neuer Torwart: HSV holt Heuer Fernandes

Der neue Sportvorstand Jonas Boldt ist da. Der neue Trainer Dieter Hecking ist da. Und nun hat Fußball-Zweitligist Hamburger SV eine weitere Schlüsselposition neu besetzt. Daniel Heuer Fernandes wird nach übereinstimmenden Medienberichten die kommende Nummer eins im Tor des HSV. Der 26-Jährige wechsel von Ligakonkurrent SV Darmstadt 98 an die Elbe. Am Freitagvormittag soll der Transfer offziell verkündet werden.

Transfer dank Ausstiegsklausel

Bei den Hessen hat Heuer Fernandes noch einen Vertrag bis Sommer 2020, kann laut "Bild" aber dank einer Ausstiegsklausel wechseln - für eine Ablöse in Höhe von 1,3 Millionen Euro. In Hamburg soll er einen Dreijahresvertrag unterschreiben. Der Torhüter ist damit die erste Verpflichtung von Boldt, eingefädelt hatte den Deal allerdings bereits Vorgänger Ralf Becker. Zuvor wurden bereits David Kinsombi (Kiel), Jeremy Dudziak (St. Pauli) sowie Jan Gyamerah und Lukas Hinterseer (beide Bochum) verpflichtet.



Heuer Fernandes ist Deutsch-Portugiese, wurde in Bochum geboren und spielte in der Jugend unter anderem für den VfL Bochum und Borussia Dortmund. 2013 wechselte er zum VfL Osnabrück in Dritte Liga, für die Lila-Weißen bestritt er 60 Spiele. Über den SC Paderborn ging es weiter nach Darmstadt. Bei den "Lilien" etablierte sich Heuer Fernandes als Stammtorwart. In Hamburg wird er mit dem neuen Torwarttrainer Kai Rabe zusammenarbeiten, der am Donnerstag verpflichtet wurde.

Pollersbeck soll verkauft werden

Durch die Verpflichtung von Heuer Fernandes ist klar: Die bisherige Nummer eins Julian Pollersbeck muss den HSV nach zwei durchwachsenen Jahren verlassen. Der Verkauf soll den Hamburgern eine Millionensumme in die Kassen spülen. Der U21-Europameister wird unter anderem mit Eintracht Frankfurt in Verbindung gebracht.

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 31.05.2019 | 09:25 Uhr