Neuer Rechtsverteidiger - HSV holt Hefti aus Genua Stand: 04.08.2024 10:38 Uhr Fußball-Zweitligist HSV ist auf der Suche nach einer Verstärkung für seine Defensive fündig geworden. Wie die Hamburger am Sonntag bekanntgaben, kommt Rechtsverteidiger Silvan Hefti vom FC Genua aus der italienischen Serie A.

"Silvan ist ein taktisch sehr zuverlässiger Verteidiger", sagt Claus Costa, Direktor Profifußball bei den Hamburgern. Hefti solle "uns mit seiner Zweikampfstärke defensiv stabilisieren und auf der rechten Seite durch seine Intensität zusätzliche Impulse setzen."

Hefti kommt aus Genua - spielte zuletzt aber in Montpellier

In der vergangenen Saison war der 26-jährige Schweizer in der Rückrunde an den französischen Erstligisten Montpellier ausgeliehen. Für den Ligue-1-Club kam er auf 14 Einsätze in Liga und Pokal, in denen ihm ein Treffer und eine Vorlage gelangen. Für seinen Stammclub Genua stand er in acht Partien auf dem Rasen und konnte eine Vorlage im Pokal verbuchen. Nun ersetzt er in Hamburg Ignace Van der Brempt. Der Belgier ist nach einjähriger Leihe zu RB Salzburg zurückgekehrt.

Er habe sich für die "Rothosen" entschieden, "weil der Verein noch immer eine besondere Strahlkraft besitzt und ich den großen Ehrgeiz habe, Teil davon zu sein und dabei mitzuhelfen, den HSV wieder in die Bundesliga zu bringen", sagte Hefti.

HSV: Siebter Anlauf für die Bundesliga-Rückkehr

Der HSV unternimmt in dieser Saison den siebten Anlauf, um in die Bundesliga zurückzukehren. Wie die Daten des Global Soccer Networks zeigen, sind sie dafür dem Kader nach gut, aber speziell in der Defensive nicht sehr gut aufgestellt.

Sportvorstand Stefan Kuntz und Trainer Steffen Baumgart hatten während der Vorbereitung geäußert, das Team in der Abwehr noch verstärken zu wollen. "Silvan hat in unterschiedlichen Ländern und deren höchsten Spielklassen umfangreiche Erfahrungen gesammelt, die er nun bei uns einbringen wird", sagte Costa: Hefti "möchte und soll Verantwortung übernehmen".

Hertha BSC kommt am Sonnabend zum Topspiel nach Hamburg

Ob und wie schnell dem Schweizer das gelingt, werden die kommenden Wochen zeigen. Nach dem erfolgreichen Auftakt in Köln (2:1) empfängt der HSV am kommenden Sonnabend Hertha BSC (20.30 Uhr, im NDR Livecenter) zum ersten Heimspiel der Saison im Volksparkstadion. Die Berliner waren übrigens auch mit Hefti in Verbindung gebracht worden.

