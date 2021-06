Neue Anstoßzeiten für Bundesliga und Zweite Liga Stand: 25.06.2021 09:26 Uhr Die Fußball-Fans müssen sich in der kommenden Bundesliga- und Zweitliga-Saison auf veränderte Anstoßzeiten einrichten. Die gute Nachricht: Der unbeliebte Montag fällt als Spieltag in beiden Ligen weg.

Allerdings bleibt es dabei, dass an den verbliebenen Tagen (Freitag, Sonnabend, Sonntag) die Partien zu unterschiedlichen Zeiten angepfiffen werden. Die größte Veränderung gibt es in der Zweiten Liga, deren jeweilige Topspiele statt montags nun am Sonnabend um 20.30 Uhr angesetzt sind. Neu ist auch, dass der 33. Spieltag in beiden Ligen gestaffelt stattfindet und nicht mehr wie bisher komplett am Samstagnachmittag beziehungsweise Sonntagnachmittag.

Anstoßzeiten Bundesliga:

Freitag: 20.30 Uhr

Sonnabend: 15.30 Uhr, 18.30 Uhr

Sonntag: 17.30 Uhr, 19.30 Uhr

Anstoßzeiten Zweite Liga:

Freitag: 18.30 Uhr, 20.30 Uhr

Sonnabend: 13.30 Uhr, 20.30 Uhr

Sonntag: 13.30 Uhr

Anstoßzeiten Dritte Liga:

Freitag: 19 Uhr

Sonnabend: 14 Uhr

Sonntag: 13 Uhr, 14 Uhr

Montag: 19 Uhr

Ausgewählte Partien der Dritten Liga gibt es sonnabends live im NDR Fernsehen und bei NDR.de.

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 22.06.2021 | 23:03 Uhr