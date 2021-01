Nationalspielerin Waßmuth wechselt zum VfL Wolfsburg Stand: 25.01.2021 12:53 Uhr Der deutsche Frauenfußball-Meister VfL Wolfsburg vermeldet einen weiteren Neuzugang für die kommende Saison. Vom Bundesligisten TSG Hoffenheim kommt Tabea Waßmuth.

Mit der 24 Jahre alten Nationalspielerin haben die "Wölfinnen" bereits drei neue Spielerinnen für die neue Saison unter Vertrag genommen. Zuvor hatten Lena Lattwein (ebenfalls Hoffenheim) und die Niederländerin Joelle Smits bei den VfL-Frauen unterschrieben.

"Tabea hat insbesondere in den letzten beiden Jahren eine beeindruckende Entwicklung genommen und zählt aktuell zu den schnellsten Offensivspielerinnen der gesamten Liga", sagte Wolfsburgs Sportlicher Leiter Ralf Kellermann.

Waßmuth zum Restrunden-Auftakt noch VfL-Gegnerin

Am 14. Februar, wenn die Rest-Saison in der Frauen-Bundesliga eingeläutet wird, steht Waßmuth allerdings noch im Hoffenheimer Trikot als Gegnerin des VfL auf dem Platz. Zwei Tage danach wird das Achtelfinale in der Champions League ausgelost. Im DFB-Pokal-Viertelfinale steht für die Wolfsburgerinnen am 21. März das Heimspiel gegen den Gewinner der Nachholpartie Werder Bremen - SV Meppen an.

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 25.01.2021 | 14:25 Uhr