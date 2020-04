Stand: 12.04.2020 16:52 Uhr

Naldo in Brasilien: "Dann wird Panik ausbrechen"

Der langjährige Bundesliga-Profi Naldo weilt derzeit in Brasilien. Der Verteidiger befürchtet, dass es in seiner Heimat wegen der Coronavirus-Pandemie schlimme Zustände geben könnte.

Eigentlich wollte der frühere Bundesliga-Fußballer Naldo mit seiner Frau Carla und den Kindern Naldinho, Liz und Liv Rodrigues lediglich zwei Wochen in Brasilien bleiben. Daraus aber ist schon jetzt "der längste Urlaub seit 15 Jahren" geworden, wie der Ex-Verteidiger von Werder Bremen, dem VfL Wolfsburg und Schalke 04 im Video-Interview mit dem NDR Sportclub berichtete. Denn kurz nachdem Naldo mit seiner Familie in seine Heimat reiste, begann in Europa das Coronavirus zu wüten. Also entschied er sich, vorerst nicht nach Monaco zurückzukehren. Im Fürstentum hat der 37-Jährige seit Januar des vergangenen Jahres seinen Lebensmittelpunkt. Seinerzeit wechselte er von Schalke zum dort ansässigen Club aus der französischen Ligue 1.

Inzwischen hat der Defensivspezialist den Kontrakt mit dem achtmaligen Meister zwar aufgelöst, kann sich aber dennoch vorstellen, längerfristig in dem Stadtstaat zu bleiben. "Wir warten auf grünes Licht, dann fliegen wir wieder nach Monaco", sagte der Routinier.

Verteidiger sorgt sich um die Ärmsten der Armen

Bis die Schule seiner Kinder wieder geöffnet wird, bleiben der frühere Werder-Star und seine Familie in dem beliebten Ferienort Florianópolis. Ein großer Swimmingpool im Garten des Urlaubsdomizils und der Blick aufs Meer versüßen die ansonsten recht eintönigen Tage ein wenig. Denn auch in Brasilien ist die Bevölkerung inzwischen aufgerufen worden, die eigenen vier Wände möglichst nicht mehr zu verlassen. "Wir sollen nur zum Einkaufen raus, oder wenn wir etwas aus der Apotheke brauchen. Hier in Florianópolis ist es etwas ruhiger als in São Paulo oder Rio de Janeiro. Ich wohne hier auf einer Insel - hier ist nicht viel los. Die meisten bleiben zu Hause, die alten Menschen haben viel Angst", erklärte Naldo.

Noch sei die Situation in den Krankenhäusern des Landes "gut", so der derzeit vereinslose Fußballer. Doch ihm schwant mit Blick auf die Elendsviertel in den Großstädten Brasiliens nichts Gutes: "Wir beten, dass das Virus nicht in den Favelas ankommt. Dann gibt es Chaos. Dort wohnen viele, viele Leute, vor allem in Rio. Dann wird Panik ausbrechen."

Naldo kritisiert Präsident Bolsonaro

Laut der Johns-Hopkins-Universität sind in Brasilien aktuell (Stand Sonntag) 20.964 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, 1.101 Leben forderte die dadurch verursachte Lunkenkrankheit Covid-19 bisher im bevölkerungsreichsten Land Südamerikas. Präsident Jair Bolsonaro hatte die Gefahr durch die Pandemie lange verharmlost. Der "Tropen-Trump", wie ihn Anhänger und Kritiker gleichermaßen nennen, sprach gar von einem "Grippchen". Sehr zum Unverständnis von Naldo. "Ich denke, er hat das Virus unterschätzt", sagte der 37-Jährige, der allerdings eine gewisse Läuterung bei Bolsonaro erkannt hat: "Er hat jetzt auch gemerkt, dass das Virus schlimm ist und es das Beste ist, wenn die Leute zu Hause bleiben."

Baumann erteilt Werder-Comeback Absage

Auch wenn sich seine Gedanken derzeit primär um die Coronavirus-Pandemie drehen ("Wir müssen jetzt dagegen kämpfen"), blickt der frühere Nationalspieler auch sorgenvoll nach Bremen. "Werder ist in großen Schwierigkeiten. Die Gefahr ist groß, dass Werder absteigt. Das tut weh", sagte der Routinier und bot sogleich seine Hilfe an: "Im Moment ist es eine Mannschaft, die Spieler braucht, die wissen, wie es geht. Deswegen habe ich gesagt, wenn Werder mich braucht, bin ich bereit." Doch ein Comeback von "Knaldo", wie der Brasilianer wegen seiner gefürchteten Freistöße auch zu Bundesliga-Zeiten gerufen wurde, in Bremen wird es nicht geben. "Wir haben in der neuen Saison mindestens vier Innenverteidiger unter Vertrag. Außerdem sind wir ja dabei, die Mannschaft zu verjüngen. Deshalb ist eine Rückkehr kein Thema", erklärte Sportchef Frank Baumann am Sonntag der "Bild".

