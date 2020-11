Nächster Corona-Fall bei Zweitligist Eintracht Braunschweig Stand: 14.11.2020 13:36 Uhr Eintracht Braunschweig hat den nächsten Corona-Fall. Am Sonnabend teilte der Fußball-Zweitligist mit, dass am Freitag ein weiterer Spieler positiv auf Covid-19 getestet wurde.

Nach der Entscheidung des Gesundheitsamtes befindet sich der bislang symptomfreie Profi ab sofort in Quarantäne. Um wen es sich handelt, teilten die Niedersachsen nicht mit. Alle weiteren Freitag-Testergebnisse der Mannschaft und des Funktionsteams fielen nach Eintracht-Angaben negativ aus.

Am vergangenen Donnerstag hatten die "Löwen" bereits zwei Corona-Fälle gemeldet. Es handelt sich dabei ebenfalls um Spieler, die in den vergangenen Tagen Reha- und kein Mannschaftstraining absolviert haben. Sie befinden sich auch in häuslicher Isolation. Genauso wie zwei Mitglieder des Funktionsteams, die als Kontaktpersonen ersten Grades eingestuft wurden.

Vollmann: "Wir haben Glück im Unglück"

"Wir haben Glück im Unglück, denn die infizierten Spieler hatten kaum Kontakt mit der Mannschaft, so dass die Infektionen für das übrige Team keine Auswirkungen haben", sagte der Braunschweiger Sport-Geschäftsführer Peter Vollmann.

Die Mannschaft soll am Dienstag erneut getestet werden und als Vorsichtsmaßnahme anschließend ein kontaktloses Training in Kleingruppen absolvieren. Am Mittwoch wollen die "Löwen" dann in die Vorbereitung auf das Heimspiel am kommenden Sonnabend (13 Uhr) gegen den Karlsruher SC starten.

