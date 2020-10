Nächste Pleite für Meppen - 1:2 in Unterhaching Stand: 11.10.2020 14:54 Uhr Die Post-Ära Christian Neidhart gestaltet sich für den SV Meppen schwer. Der Drittligist kassierte im vierten Spiel nach dem Abgang seines Langzeit-Coaches beim 1:2 in Unterhaching die dritte Pleite.

Dabei erwischten die Emsländer am Sonntag im Sportpark Unterhaching den perfekten Start. Gleich die erste Chance der Partie nutzte Hilal El-Helwe zur Gäste-Führung. Der Deutsch-Libanese war nach einer Kopfballvorlage von Marcus Piossek zur Stelle (15.). Die Freude über das 1:0 währte aber nur kurz. Bereits fünf Minuten später konnte Patrick Hasenhüttl für die Münchner Vorstädter egalisieren. Anschließend sahen die Zuschauer Einbahnstraßen-Fußball in Richtung Meppener Tor. Die Niedersachsen vermochten es kaum noch, für Entlastung zu sorgen. Haching hatte vor dem Seitenwechsel ein deutliches Chancenplus. Mit viel Leidenschaft und einer nicht unbeträchtlichen Portion Glück rettete das Team von Coach Torsten Frings das Remis in die Pause.

Meppen lässt Doppelchance zum 2:1 aus

Auch nach dem Seitenwechsel dominierten zunächst die Gastgeber. Doch wie aus dem Nichts kam der SVM plötzlich zu drei tollen Möglichkeiten. Piossek und Christoph Hemlein scheiterten kurz nacheinander an Keeper an Nico Mantl (56.), den anschließenden Eckball von Hassan Amin konnte ein Unterhaching-Verteidiger gerade noch auf der Linie klären. Die Chancen waren für die Frings-Elf offenbar das Zeichen, mehr Offensiv-Initiative zu zeigen als im ersten Durchgang. So richtig zwingend waren die Meppener Angriffsbemühungen anschließend zwar nicht, doch immerhin gelang es für eine Weile, sich vom Unterhachinger Druck zu befreien.

Van Lents "Joker" sticht

SpVgg-Coach Arie van Lent versuchte, dem Spiel seiner Mannschaft mit Wechseln einen neuen Impuls zu geben. Der frühere Angreifer von Werder Bremen schickte Sturmkante Dominik Stroh-Engel und Youngster Niclas Anspach aufs Feld. Und Letzterer war nur vier Minuten nach seiner Einwechslung mit einem Linksschuss von der Strafraumgrenze ins kurze Eck erfolgreich (73.). Das Tor des 20-Jährigen war bereits die Entscheidung. Die Gäste kämpften zwar aufopferungsvoll. Ihnen mangelte es in vorderster Front aber an Durchschlagskraft, um zumindest noch einen Teilerfolg erzielen zu können.

4.Spieltag, 11.10.2020 13:00 Uhr Unterhaching 2 SV Meppen 1 Tore: 0: 1 El-Helwe (15.) 1 :1 Hasenhüttl (20.) 2 :1 Anspach (73.)

Unterhaching: Mantl - Schwabl, R. Müller, Greger, Dombrowka - Grauschopf, A. Fuchs - Marseiler (69. Anspach), Hufnagel, Heinrich (82. Bandowski) - Hasenhüttl (63. Stroh-Engel)

SV Meppen: Plogmann - Ballmert, Puttkammer, Bünning, Amin - Hemlein (67. Guder), Egerer, Leugers (66. Andermatt), Rama - El-Helwe, Piossek (78. Tankulic)

Zuschauer: 1425



