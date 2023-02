Stand: 13.02.2023 14:55 Uhr Nach Pyro-Show im Derby: 88.500 Euro Strafe für Eintracht Braunschweig

Die üppige Pyrotechnik-Choreografie von Zweitligist Eintracht Braunschweig im Niedersachsen-Derby bei Hannover 96 zieht eine hohe Geldstrafe nach sich. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Montag mitteilte, muss die Eintracht 88.500 Euro zahlen. Die Braunschweiger Anhänger hatten vor, während und nach der Partie in Hannover (1:1) am 10. September vergangenen Jahres insgesamt 128 pyrotechnische Gegenstände gezündet, wegen starker Rauchentwicklung war die Partie kurzzeitig unterbrochen worden. Hannover 96 wurde bereits zu einer Strafe von 88.800 Euro verurteilt. | 13.02.2023 14:52