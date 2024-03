Nach Kovac-Aus: VfL Wolfsburg verpflichtet Trainer Ralph Hasenhüttl Stand: 17.03.2024 17:22 Uhr Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat den Österreicher Ralph Hasenhüttl als neuen Trainer verpflichtet. Der frühere Stürmer tritt beim Werksclub die Nachfolge von Niko Kovac an, von dem sich die Niedersachsen nach elf sieglosen Partien in Folge getrennt hatten.

Das teilte der VfL am Sonntagnachmittag mit. Wenige Stunden zuvor hatte der Meister von 2009 auf die anhaltende sportliche Talfahrt reagiert und Kovac von seinen Aufgaben entbunden. Die "Wölfe" konnten lediglich sechs von 26 Saisonspielen gewinnen und sind auf Tabellenplatz 14 zurückgefallen. Hasenhüttl soll Wolfsburg nun vor einem weiteren Abrutschen bewahren.

Weitere Informationen VfL Wolfsburg trennt sich von Trainer Niko Kovac Der Fußball-Bundesligist zog am Sonntag die Konsequenzen aus elf sieglosen Spielen in Folge. Nachfolger ist Ralph Hasenhüttl. mehr

Der 56-Jährige unterschrieb bei den "Wölfen" einen "längerfristigen Vertrag", wie es in einer Mitteilung des Clubs hieß. Am Montagmittag (12 Uhr) soll der Kovac-Nachfolger auf einer Pressekonferenz offiziell vorgestellt werden.

Der neue Trainer hat in der anstehenden Länderspielpause nun ein bisschen mehr Zeit, die Mannschaft kennenzulernen. Sein Debüt an der Seitenlinie wird Hasenhüttl erst am Ostersamstag (15.30 Uhr, im NDR Livecenter) im Auswärtsspiel bei Werder Bremen geben.

Hasenhüttl feiert Deutschland-Comeback

Hasenhüttl hatte zuletzt den englischen Premier-League-Club FC Southampton knapp vier Jahre lang betreut. Seit November 2022 war der gebürtige Grazer vereinslos. Vor seinem Engagement auf der Insel war Hasenhüttl Coach von RB Leipzig, dem FC Ingolstadt, VfR Aalen und von der SpVgg Unterhaching.

Auch als Spieler hatte der Österreicher in Deutschland seine Schuhe geschnürt. Unter anderem lief er für den 1. FC Köln und die SpVgg Greuther Fürth auf.

Weitere Informationen Die Trainer des VfL Wolfsburg Ludwig Lachner war der Erste, Imre Farkasinszki zog es gleich drei Mal zum VfL Wolfsburg. Die Trainer der "Wölfe" im Überblick. Bildergalerie Ergebnisse und Tabelle Fußball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 17.03.2024 | 22:50 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bundesliga VfL Wolfsburg