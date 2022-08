Nach Kontrolle von Bremer Ultras: Fanhilfe will vor Gericht ziehen Stand: 08.08.2022 16:07 Uhr Die Kontrollmaßnahmen der Polizei am Wolfsburger Hauptbahnhof gegen Ultras von Werder Bremen werden womöglich ein juristisches Nachspiel haben. Die Bremer "Grün-Weiße Hilfe e.V." kündigte an, vor das Verwaltungsgericht Braunschweig ziehen zu wollen.

Das niedersächsische Polizeigesetz zähle ganz genau auf, aufgrund welcher Straftaten eine Kontrollstelle eingerichtet werden dürfe, erklärte Wilko Zicht, Vorstandsmitglied der Fan-Organisation, dem NDR. Das Mitführen verbotener Pyrotechnik zähle nicht dazu: "Deshalb gehen wir davon aus, dass schon die bloße Einrichtung der Kontrolle rechtswidrig war. Und das gilt natürlich erst recht für die massiven Grundrechtseingriffe wie erkennungsdienstliche Maßnahmen."

Zicht richtet sich auf eine lange Auseinandersetzung ein: "Das Gericht wird wahrscheinlich erst in zwei Jahren urteilen, dass die Polizei so nicht hätte vorgehen dürfen." Deswegen sei die öffentliche Diskussion jetzt wichtig: "Die Verantwortlichen müssen sich fragen, ob wir so mit Gästefans umgehen wollen." Es gebe schließlich auch die üblichen Einlass-Kontrollen an den Stadien.

Die Bremer Fanhilfe hat auf ihrer Website einen Online-Fragebogen für Fans eingerichtet, die in Wolfsburg waren und nun Angaben dazu machen können, wie sie die Polizeikontrollen erlebt haben.

Fritz und Schmadtke kritisieren Polizei

Es sei zudem "überraschend" gewesen, dass die Polizei die Bundesligapartie (2:2) in der Gefährdungsstufe "Rot" eingeordnet habe, so Zicht weiter. In der Sicherheitsbesprechung zuvor sei davon keine Rede gewesen: "Wenn das der Maßstab ist, dann sind ja praktisch alle Spiele Hochrisikospiele", so Zicht.

Man sei sich vorher mit den Wolfsburgern einig gewesen, dass die Partie kein Risiko darstelle, hatte Werder Bremens Profifußball-Leiter Clemens Fritz gesagt. In den vergangenen Jahren sei es bei dem Duell "immer ruhig" gewesen: "Ich habe da kein Verständnis."

Auch Wolfsburgs Sportchef Jörg Schmadtke kritisierte in der "Wolfsburger Allgemeinen Zeitung": "Wenn diese Gangart der Beamten Standard ist, stellt das für mich die gesamte Polizeiarbeit infrage. Es kann doch nicht sein, dass die Polizei eingreift, bevor du überhaupt etwas getan hast."

Polizei: VfL Wolfsburg war über Risiko-Einstufung informiert

Die Polizei hatte dagegen am Sonntag mitgeteilt, sowohl die Polizei Wolfsburg als auch die Polizeibehörde Bremen stufe "das Verhältnis beider Fanlager als rivalisierend ein". Die Begegnung sei als "Rot-Spiel eingestuft" und dies dem VfL Wolfsburg am 11. Juli auch mitgeteilt worden.

Bei den Durchsuchungen sei es darum gegangen, Pyrotechnik aufzuspüren: "Es handelte sich somit um eine präventive Maßnahme der Gefahrenabwehr und nicht um eine repressive Maßnahme der Strafverfolgung." Die Kontrollen seien "insgesamt vollkommen entspannt und störungsfrei" verlaufen. Anschließend hätten "ca. 4.200 Bremer Fans einen spannenden und sicheren Bundesliga-Auftakt ohne den Abbrand jedweder gesundheitsgefährdender Pyrotechnik" erlebt. Einige Ultras hatten jedoch aus Protest direkt die Rückreise angetreten.

