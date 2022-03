Nach Corona-Zwangspause: HSV in Düsseldorf unter Druck Stand: 18.03.2022 10:37 Uhr Fußball-Zweitligist Hamburger SV muss im engen Rennen um den Aufstieg bei Fortuna Düsseldorf am Sonnabend dringend punkten. Die Rahmenbedingungen dafür sind nicht einfach: Gleich acht Spieler befanden sich in Quarantäne. Mikkel Kaufmann wird wegen Undiszipliniertheiten nicht im Kader stehen.

Wäre es eine normale Vorbereitung ohne äußere Einflüsse gewesen, hätte es in der virtuellen Pressekonferenz des HSV vermutlich schon in der ersten Frage einen Bezug zu Daniel Thioune gegeben. Es ist ja zweifellos eine reizvolle Konstellation im Spiel der Norddeutschen bei Fortuna Düsseldorf am Sonnabend (13.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de). Der aktuelle HSV-Trainer Tim Walter trifft mit seinem Team auf seinen Vorgänger Thioune, dazwischen war nur kurz Club-Legende Horst Hrubesch interimsmäßig tätig. Aber, es war wie zuletzt so oft: Die Pandemie veränderte den Ablauf.

HSV-Trainer Walter nimmt Widrigkeiten gelassen hin

Und so musste das Thema Thioune noch etwas warten. Es ging sogleich um all die Schwierigkeiten, welcher der Corona-Ausbruch im Team mit sich gebracht hat: den Ausfall des Heimspiels gegen Erzgebirge Aue, das Fehlen mehrerer Spieler beim Mannschaftstraining, das Online-Programm für die positiv Getesteten und die Frage, ob und wie die freigetesteten Spieler eine Option für die Partie bei den Rheinländern sein könnten.

"Man muss in der heutigen Zeit damit leben, dass es so kommen kann. Es hat uns nicht überrascht, und es trifft ja auch andere", sagte Walter. Dies konnte als Hinweis verstanden werden, dass auch die Düsseldorfer zuletzt erheblich von Corona geplagt waren und trotz vieler personeller Ausfälle ein beachtliches 1:1 beim SC Paderborn zustande gebracht hatten. Walter: "Wir haben nur geschaut, dass es unseren Jungs gut geht, dass sie ihre Trainingsprogramme machen konnten."

Acht HSV-Spieler aus Quaräntäne freigetestet

Der Verein hat den Corona-Ausbruch offenbar gut überstanden. In Maximilian Rohr, Manuel Wintzheimer und Faride Alidou meldeten sich am Donnerstag drei weitere Spieler des Tabellensiebten auf dem Trainingsplatz zurück. Im Krankenstand ist somit nur noch Anssi Suhonen. Der Finne soll aber am Freitag wieder trainieren. Ob die zurückgekehrten Spieler fit für einen Einsatz in Düsseldorf sind, ließ Walter noch offen.

"Wir müssen in diesen Zeiten sehr vorsichtig sein", sagte der 46-Jährige und betonte damit die Verantwortung des Vereins gegenüber den Spielern. Alle zurückgekehrten Akteure seien aber auf "einem guten Stand". Ob es jeweils für 90 Minuten reiche, müsse man sehen.

Kaufmann wegen Undiszipliniertheiten außen vor

Definitiv nicht mit dabei sein wird der dänische Angreifer Mikkel Kaufmann. "Wenn man mehrfach unpünktlich ist, kann es eben sein, dass man am Wochenende mal nicht berücksichtigt wird", sagte Walter über die Leihgabe aus Kopenhagen, die bislang zu 18 Jokereinsätzen (null Tore) kam: "Wir haben klare Regeln in der Mannschaft." Jonas Meffert ist nach seiner fünften Gelben Karte gesperrt.

"Mit stolzgeschwellter Brust nach Düsseldorf"

Kurz danach kam der Coach dann doch bei Thioune an. Dass die Düsseldorfer sich zuletzt verbessert gezeigt haben, sei natürlich auch dessen Verdienst. "Man sollte grundsätzlich nicht den einen Trainer verteufeln und den anderen in den Himmel loben. Die Düsseldorfer haben zuvor sicherlich underperformed. Und dann kann eine andere Ansprache sehr hilfreich sein", so Walter. Düsseldorf verfüge über viel Qualität. "Wir wissen aber auch, was wir können. Wir fahren mit stolzgeschwellter Brust nach Düsseldorf und wollen unser Spiel durchziehen."

Das wäre angesichts der Tabellensituation auch nötig. Vor dem 27. Spieltag liegt der HSV bereits sieben Punkte hinter dem Spitzentrio, hat allerdings am 5. April noch das Nachholspiel gegen Aue zu bestreiten. "Jeder, der die Tabelle lesen kann, weiß, wie gering die Abstände sind. Außerdem haben wir noch genügend Spiele vor uns", so Walter.

Mögliche Aufstellungen:

Fortuna Düsseldorf: Kastenmeier - Zimmermann, Hoffmann, Oberdorf, Gavory - Ao Tanaka, Prib - Narey, Appelkamp - Bozenik, Iyoha

Hamburger SV: Heuer Fernandes - Vagnoman, Vuskovic, Schonlau, Muheim - Heyer - Reis, Kittel - Jatta, Chakvetadze - Glatzel

