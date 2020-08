Stand: 17.08.2020 15:40 Uhr

Nach Corona-Tests: VfB Lübeck wieder im Teamtraining

Der VfB Lübeck darf ab sofort wieder in den Trainings- und Spielbetrieb zurückkehren. Das Lübecker Gesundheitsamt erteilte dafür am Montag eine entsprechende Genehmigung. Ausgenommen davon sind einer Mitteilung der Behörde zufolge nur die beiden vor einer Woche positiv getesteten Personen. Dem Pokalfinale des schleswig-holsteinischen Fußball-Verbandes gegen den Oberligisten SV Todesfelde am Sonnabend (16.45 Uhr/im Livestream bei NDR.de) in Malente dürfte damit nichts im Wege stehen.

Drei Testreihen negativ

Lübeck hatte am 10. und 13. August jeweils ein positiv auf das Coronavirus getestetes Teammitglied gemeldet. Daraufhin war ein Testspiel gegen den Hamburger SV abgesagt und der Kader in zwei Gruppen geteilt worden. Sieben Personen mussten in Quarantäne. Die größere Gruppe durfte nur Lauftraining absolvieren. Bis zum Sonntag folgten drei weitere Testreihen, die nach Clubangaben allesamt negativ ausgefallen waren, auch bei der am vergangenen Donnerstag positiv getesteten Person. Nun darf Trainer Rolf Landerl fast die komplette Mannschaft auf das Landespokal-Finale einstimmen. Dabei geht es nicht nur darum, den Cup zu gewinnen, sondern auch um das lukrative Los für den DFB-Pokal: Der Sieger trifft am zweiten September-Wochenende auf den Zweitligisten VfL Osnabrück.

