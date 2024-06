Nach Bundesliga-Aufstockung: DFB-Pokal der Frauen reformiert Stand: 26.06.2024 12:16 Uhr Nach der Aufstockung der Frauen-Bundesliga auf 14 Mannschaften wird auch der DFB-Pokal umgestaltet. Ab der Saison 2025/2026 werden Qualifikations-Play-offs gespielt und die regionale Einteilung für die erste Hauptrunde fällt weg.

"Das erhöht die Attraktivität des Wettbewerbs von Beginn an, da künftig die Kleinen auf alle Großen treffen können", sagte DFB-Vizepräsidentin Sabine Mammitzsch am Mittwoch. Durch die Aufhebung der regionalen Einteilung sind nun schon in der ersten Runde alle Paarungen möglich.

32 Mannschaften nehmen an Play-offs teil

Durch die Play-offs vor der ersten Haupturnde soll zudem eine bessere Planbarkeit geschaffen werden. Bislang hatte es unterschiedliche Teilnehmerzahlen und dadurch bedingt teils mehrere Freilose gegeben. Insgesamt sollen 32 Mannschaften an den Play-offs teilnehmen. In der kommenden Saison die 21 Pokalsieger der Landesverbände sowie fünf Aufsteiger aus den Regionalligen und weitere sechs Zweitligisten. Die 16 Sieger treffen dann in der ersten Runde auf die 16 gesetzten Teams bestehend aus den zwölf Bundesligisten und den vier bestplatzierten Zweitligisten.

Erst am Sonntag hatte der DFB die Aufstockung der Fußball-Bundesliga von zwölf auf 14 Teams ab der Saison 2025/2026 bekannt gegeben. Die Änderung betrifft dann auch den DFB-Pokal, da neben den 14 Erstligisten nur noch die besten beiden Zweitligisten gesetzt sein werden.

Auslosung 1. Runde 2024/2025 am Donnerstag

Die Auslosung der ersten DFB-Pokalrunde der Frauen für die kommende Saison findet am Donnerstag (ab 12 Uhr) in Frankfurt statt. Im alten Modus haben die zwölf Bundesligisten, darunter auch Pokalsieger VfL Wolfsburg und Werder Bremen, in der ersten Runde ein Freilos - ebenso zwei bestplatzierten Mannschaften der 2. Frauen-Bundesliga aus der Vorsaison. Das sind Turbine Potsdam und der FC Carl Zeiss Jena.

