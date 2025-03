Müder VfL Osnabrück verliert Derby gegen Arminia Bielefeld Stand: 15.03.2025 16:29 Uhr Der VfL Osnabrück hat das Derby gegen Arminia Bielefeld mit 0:1 (0:1) verloren und muss weiter um den Klassenerhalt in der 3. Liga zittern. Gegen die Ostwestfalen hinterließ das Team von Coach Marco Antwerpen dabei lange Zeit einen ausgelaugten, müden Eindruck.

von Hanno Bode

Die Aufholjagd der vergangenen Wochen mit dem dritten Trainer in dieser Saison vom letzten Tabellenrang auf einen Nichtabstiegsplatz hat die berühmten "Körner" gekostet. Gegen Bielefeld kassierte der VfL die zweite Pleite in den vergangenen drei Begegnungen.

Die Angriffsbemühungen der Hausherren liefen dabei am Sonnabendnachmittag im Stadion an der Bremer Brücke nahezu alle ins Leere. "Wir fahren hier gerade eine extrem anstrengende Aufholjagd und dann können wir auch mal gegen eine sehr gute Mannschaft verlieren, das ist auch mal selbstverständlich", sagte Antwerpen dem NDR.

Die Gäste hatten ein deutliches Chancenplus. Aber nur Stefano Russo nutzte eine der Gelegenheiten für den Aufstiegsanwärter (14.). Die Arminia baute damit auch ihre "Brücken"-Serie aus: Die Ostwestfalen sind seit dem 15. Dezember 2000 in Osnabrück ungeschlagen.

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle 3. Liga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

VfL agiert saft- und kraftlos

Der VfL bekam zum Abschluss der englischen Woche im ersten Abschnitt nicht die für ein Derby notwendige Energie auf den Platz. Die Antwerpen-Schützlinge schleppten sich teilweise mühsam über den Rasen, waren den Bielefeldern in puncto Handlungsschnelligkeit, Zweikampf-Robustheit und fußballerischer Finesse unterlegen.

Auch mit seiner Startformation, in der Mittelfeld-Strippenzieher Kofi Amoako fehlte und kein nomineller Mittelstürmer stand, lag Osnabrücks Coach falsch. Die "Lila"-Weißen entwickelten in vorderster Front überhaupt keine Durchschlagskraft.

Nur Russo nutzt eine der Bielefelder Chancen

Die Gäste hätten zur Halbzeit höher als mit 1:0 führen können, ja eigentlich müssen. Weil der Aufstiegskandidat seine Chancen aber nicht konsequent nutzte, blieb es beim Tor von Russo.

Der Mittelfeldmann war nach einem Eckstoß, den VfL-Keeper Lukas Jonsson ihm direkt vor die Füße gefaustet hatte, mit einem Linksschuss erfolgreich.

Video 119 Min Re-Live: VfL Osnabrück gegen Arminia Bielefeld An der Bremer Brücke kommt es zum Nachbarschaftsduell: Das Drittliga-Derby in voller Länge. 119 Min

Osnabrück bemüht, aber harmlos

Antwerpen wechselte zur zweiten Hälfte in Marius Müller für Defensivspezialist Robert Tesche einen Angreifer Typ "Brecher" ein. Die Chancen hatte aber weiter die Arminia. So scheiterte der sehr auffällige Julian Kania in der 49. Minute am Pfosten. Mit fortlaufender Spieldauer verloren die Gäste allerdings etwas ihre spielerische Linie. Daraus resultierend wurde die Partie immer zerfahrener.

"Die Intensität war da, wir haben uns schon eher schwergetan, uns aus dem hohen Pressing von Bielefeld zu befreien." VfL-Coach Marco Antwerpen

Osnabrück war zwar bemüht, das Zepter an sich zu reißen und Druck auf Bielefeld auszuüben. Aber der VfL war weiter vergeblich auf der Suche nach Lösungen, die Gäste-Abwehr entscheidend auseinanderzuziehen. Die vielen Flanken aus dem Halbfeld waren gegen die hochgewachsenen Arminen-Verteidiger jedenfalls kein gutes Mittel. So blieb es am Ende bei der insgesamt verdienten Niederlage für die Hausherren, die kurz vor Ultimo Müller noch mit einer Gelb-Roten Karte verloren (90.+4).

29.Spieltag, 15.03.2025 14:00 Uhr VfL Osnabrück 0 Arm.Bielefeld 1 Tore: 0: 1 Russo (14.)

VfL Osnabrück: Jonsson - Gyamfi, Ja. Müller, Wiemann - Niehoff (66. Goguadze), Tesche (46. Ma. Müller), N. Kölle (59. B. Manu) - Gnaase (59. Amoako), Kayo (59. Henning) - Kehl - Badjie

Arm.Bielefeld: Kersken - Lannert, L. Schneider, Großer, Oppie - Wörl (75. L. Kunze), Russo, Corboz (90.+6 Felix) - Grodowski (75. Young), Kania (90. Sarenren-Bazee), Schreck

Zuschauer: 15689 (ausverkauft)



Weitere Daten zum Spiel Jonsson - Gyamfi, Ja. Müller, Wiemann - Niehoff (66. Goguadze), Tesche (46. Ma. Müller), N. Kölle (59. B. Manu) - Gnaase (59. Amoako), Kayo (59. Henning) - Kehl - BadjieKersken - Lannert, L. Schneider, Großer, Oppie - Wörl (75. L. Kunze), Russo, Corboz (90.+6 Felix) - Grodowski (75. Young), Kania (90. Sarenren-Bazee), Schreck15689 (ausverkauft)

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 15.03.2025 | 14:00 Uhr