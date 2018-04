Stand: 19.04.2018 11:26 Uhr

Mitgliederversammlung: Machtkampf bei 96 geht weiter

Heute (18 Uhr) findet die Mitgliederversammlung von Hannover 96 statt. Es dürfte erneut hitzig werden, denn der Machtkampf zwischen Club-Präsident Martin Kind und der Opposition geht in die nächste Runde. "Die Mitgliederversammlung im vergangenen Jahr war dem Verein Hannover 96 nicht angemessen. Ich erwarte in diesem Jahr, dass die Spielregeln beachtet werden", sagte der Unternehmer dem "Münchner Merkur" vor der Veranstaltung in der Swiss Life Hall. Doch dem 73-Jährigen droht ein schmerzliches Deja-vu. 2017 hatte es viele Anträge gegen seine Übernahmepläne sowie hochemotionale Diskussionen gegeben, bei denen die Gesprächskultur zeitweise erheblich litt. Da die Fronten weiter verhärtet sind, erwarten Kind erneut Attacken gegen seine Person.

Kind stimmt Rummenigge zu

Kinds Vorhaben, mithilfe einer Ausnahmegenehmigung von der 50+1-Regel die Mehrheit bei dem Traditionsclub aus der niedersächsischen Landeshauptstadt zu übernehmen, trifft bei etlichen Mitgliedern weiter auf Ablehnung. Sein Antrag ruht zwar derzeit, weil er die Entwicklung einer möglichen Neuausgestaltung der Investorenregel seitens der Deutschen Fußball Liga (DFL) abwartet. Doch das Thema beschäftigt weiterhin alle Beteiligten - und die Scharmützel an der Leine setzten sich ungebremst fort.

Weitere Informationen 50+1 bleibt: Proficlubs gegen Regeländerung Die deutschen Fußball-Profivereine haben sich gegen eine Öffnung für Investoren entschieden. Die DFL-Mitglieder nahmen einen Antrag des FC St. Pauli zur Beibehaltung der 50+1-Regel an. (22.03.2018 ) mehr

Gerade erst stimmte Kind dem Vorschlag von Bayern Münchens Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge zu, nach dem jeder Club aus der Fußball-Bundesliga und Zweiten Liga selber entscheiden solle, wie er mit der 50+1-Regel umgeht. "Dieser Vorschlag ist gut und konstruktiv, weil er jedem Verein ermöglicht, selbst zu entscheiden, welchen Weg man nach eigener Beurteilung der Situation jetzt und auch in der Zukunft einschlagen möchte", sagte der Unternehmer.

Antrag auf Satzungsänderung

Zwar wird am Donnerstag nicht über 50+1 abgestimmt. Doch sind beim Club neun Anträge eingegangen, die unter der Mitgliederschaft nun zur Abstimmung stehen - darunter auch einer auf Satzungsänderung. Demnach soll künftig die Mitgliederversammlung als oberstes beschließendes Organ des Vereins fungieren und der Vorstand an die Entscheidungen gebunden sein - ein Vorschlag, der Kind und Co. gar nicht gefällt. Denn dies würde dann auch für das Thema 50+1 gelten.

Per Mail zur Ablehnung des Antrags aufgefordert?

Die Interessensgemeinsschaft Pro Verein berichtete von einer angeblichen E-Mail, in der die Mitglieder vom Vorstand zur Ablehnung des Antrags aufgefordert worden seien. "Das zeugt nicht von Souveränität, wenn man meint, die eigentlich der Mitgliederversammlung vorbehaltene Erörterung bereits vorher - und vor allem einseitig - durchführen zu wollen", teilten die Kind-Gegner mit. Sie befürchten einen Ausverkauf ihres Clubs und des gesamten Fußballs. Kind dagegen hatte immer wieder betont, dass 96 auf regionale Partner setzen werde.

Heldt soll befördert werden

Weitere Informationen Hannover 96: Kind befördert Heldt Manager Horst Heldt wird bei Hannover 96 befördert und erhält mehr Machtbefugnisse. Ab April ist der 48-Jährige beim Bundesligisten auch Geschäftsführer. (08.04.2018) mehr

Von sachlichen Auseinandersetzungen haben sich beide Seiten längst entfernt - was unter anderem seit Monaten zu Lasten der Stimmung im Stadion geht. Auch Manager Horst Heldt zeigte sich von der verfahrenen Situation genervt. Die Personalie des früheren Schalke-Managers könnte indes am Donnerstag ebenfalls von Bedeutung sein. Kind hatte angekündigt, dass der 48-Jährige noch im April zum Geschäftsführer befördert werden soll. Die Mitgliederversammlung wäre ein passender Zeitpunkt zur Verkündung. Dennoch droht es ein wenig erfreulicher Tag für Kind zu werden.

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 22.04.2018 | 22:50 Uhr