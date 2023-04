Mit Tempo und Wind: VfL Wolfsburg besiegt Mainz 05 klar Stand: 30.04.2023 20:18 Uhr Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat am Sonntag seine Ambitionen auf einen Europapokalplatz eindrucksvoll untermauert. Die Niedersachsen gewannen mit 3:0 (3:0) gegen den 1. FSV Mainz 05.

von Christian Görtzen

Vier Spieltage vor Schluss stehen die "Wölfe" in der Tabelle auf Rang sieben und damit dort, wo sie auch nach dem Saisonende mindestens zu finden sein wollen. Der jetzige Tabellenplatz würde zur Teilnahme an der Conference League reichen, wenn Freiburg oder Leipzig und nicht Frankfurt oder Stuttgart den DFB-Pokal gewinnen. "Wir haben diesmal die Chancen gut genutzt. Es macht Spaß, wenn man schnell mit 1:0, 2:0 führt. Und in der ersten Halbzeit hat es Spaß gemacht", sagte Sebastiaan Bornauw, der Torschütze zum zweiten Wolfsburger Treffer, dem NDR.

Das Duell mit dem zuvor zehn Mal in Folge ungeschlagenen Konkurrenten Mainz war eine überraschend klare Sache für die Mannschaft von VfL-Trainer Niko Kovac, auch weil Stürmer Jonas Wind seine Ladehemmung ablegen konnte.

"Wölfe" ganz stark in Hälfte eins

Schon in der fünften Minute schlug der 24-Jährige erstmals zu. Nach starker Kombination und schöner Ablage von Mattias Svanberg lupfte er den Ball über FSV-Keeper Robin Zentner hinweg zum 1:0 ins Tor. Dem Dänen gelang damit erstmals seit dem 24. Januar (5:0 bei Hertha BSC) in der Bundesliga wieder ein Treffer.

Bald darauf passten sich die Gastgeber wieder sicher und schnell die Kugel zu, und diesmal traf Bornauw nach Flanke von Patrick Wimmer per Kopfball ins Ziel - 2:0 für den VfL (13.)! Die Mainzer, die vor einer Woche noch Bayern München besiegt hatten, wussten kaum, wie ihnen geschah.

Wind trifft erneut - 3:0 für Wolfsburg

Das war auch danach immer dann so, wenn die Gastgeber den Ball mit Tempo durch ihre Reihen laufen ließen. Ein Fixpunkt dabei war auf der rechten Außenbahn Ridle Baku. In der 28. Minute vernatzte er seinen Gegenspieler mit feinem Hackentrick und Körpertäuschung, passte dann sofort scharf diagonal durch den Fünf-Meter-Raum, und am hinteren Pfosten war Wind zur Stelle - 3:0!

Und dann waren die Rheinhessen offensiv doch auf einmal da! Karim Onisiwo kam aus acht Metern freistehend zum Abschluss, durfte aber danach nicht jubeln, weil VfL-Torwart Koen Casteels per Fußabwehr stark parierte (38.). Wolfsburg nahm den komfortablen Vorsprung mit in die Pause.

VfL gerät nicht mehr in Bedrängnis

Mainz versuchte zwar nach Wiederbeginn, den Rückstand zu verkürzen. Richtig gefährlich wurden die Gäste dabei aber nicht, auch weil Bornauw (68.) und Josuha Guilavogui (85.) mit starken Tacklings im Strafraum zur Stelle waren. Wolfsburg tat im weiteren Verlauf der Partie nicht mehr als nötig. Der verdiente Heimsieg geriet nicht mehr in Gefahr.

30.Spieltag, 30.04.2023 17:30 Uhr VfL Wolfsburg 3 1. FSV Mainz 0 Tore: 1 :0 Wind (5.) 2 :0 Bornauw (13.) 3 :0 Wind (28.)

VfL Wolfsburg: Casteels - Bornauw, Guilavogui, Lacroix (46. Cozza) - Baku, Arnold, Svanberg (83. Gerhardt), J. Kaminski (90.+3 Fischer), Wimmer (90. Marmoush), F. Nmecha - Wind (83. L. Waldschmidt)

1. FSV Mainz: Zentner - Hanche-Olsen, S. Bell, E. Fernandes (46. Martín) - Widmer (65. da Costa), Barreiro Martins (46. Stach), Kohr, Caci - Onisiwo, J. Lee (61. Barkok) - Ajorque (61. Ingvartsen)

Zuschauer: 23817



