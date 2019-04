Stand: 30.04.2019 09:26 Uhr

Michél Mazingu-Dinzey - Wenn die Karibik ruft von Matthias Heidrich und Mats Nickelsen

Michél Mazingu-Dinzey ist als Fußballprofi viel rumgekommen. So weit wie jetzt als Trainer aber dann doch nicht. Der ehemalige St. Paulianer coacht die Nationalmannschaft von Antigua und Barbuda. Wie es dazu kam, und warum sich der Hamburger in der Karibik schon heimisch fühlt.

Eigentlich wollte Michél Mazingu-Dinzey am vergangenen Sonntag 42,195 Kilometer durch Hamburg laufen. Der ehemalige Kultkicker des Kiezclubs FC St. Pauli hatte sich gut auf den Marathon in seiner Wahlheimat vorbereitet. Doch als der Startschuss fiel, war der Ex-Profi nicht dabei. Ein Anruf hatte Mazingu-Dinzey davon abgehalten. Oder, wie er es im Interview mit dem NDR ausdrückt: "Da ist mir Antigua etwas in die Quere gekommen."

Antigua? Ja, genau. Seit Anfang März ist der 46-Jährige Cheftrainer der Fußball-Nationalmannschaft des Karibik-Staates Antigua und Barbuda - knapp 7.300 Kilometer Luftlinie von Hamburg entfernt, circa 100.000 Einwohner, Nummer 123 der FIFA-Weltrangliste.

"Die haben ja 'ne Macke"

Ein Wandervogel war der Mittelfeldspieler mit kongolesischen Wurzeln schon zu seiner Profizeit. Hamburg, Stuttgart, Berlin, München, Hannover, Kiel, eine Saison lang sogar Oslo - der Linksfuß war stets unterwegs. Auch mit der Nationalmannschaft der Demokratischen Republik Kongo, für die er 33 Mal auflief. Abseitige Anrufe waren wohl keine Seltenheit von Mazingu-Dinzey. Doch als ihm im vergangenen Februar am anderen Ende der Leitung ein Mitarbeiter des Fußballverbands von Antigua und Barbuda ein Angebot machte, war der selbstständige Talentscout erst einmal sprachlos. "Die haben ja 'ne Macke", schoss es dem gebürtigen Berliner durch den Kopf.

Antigua ist schon "ein Stück weit nach Hause kommen"

Michél Mazingu-Dinzey - Abenteuer in der Karibik NDR 2 - 29.04.2019 16:52 Uhr Autor/in: Mats Nickelsen Ein Job in der Karibik klingt verlockend. Ex-St.-Pauli-Profi Michél Mazingu-Dinzey hat beim Angebot zugeschlagen und trainiert nun das Nationalteam von Antigua und Barbuda.







Er war mit Lenny Henwitt, dem besagten Mitarbeiter, am Rande einer Talent-Scouting-Tour in Düsseldorf doch lediglich ins Gespräch gekommen und hatte anschließend Telefonnummern ausgetauscht. Doch Henwitt, der Spieler aus Antigua nach Deutschland begleitete, hatte offensichtlich Gefallen an den Ansichten des Ex-Profis gefunden und fackelte nicht lange. Mazingu-Dinzey ebenso wenig. Er flog in die Karibik und war sofort Feuer und Flamme: "Ich habe das Glück gehabt, schon sehr viel gereist zu sein in meinem Leben. Aber so eine Gastfreundschaft, das ist auch für mich neu gewesen." Die "schöne Sonne" hat die Eingewöhnung auch nicht gerade erschwert. "Ich bin sehr herzlich aufgenommen worden und kann jetzt schon sagen, dass es ein Stück weit nach Hause kommen ist."

"Irgendwie Frau für alles"

Henwitt ist mittlerweile sein Co-Trainer und Mazingu-Dinzey "irgendwie Frau für alles", wie er es ausdrückt. Der ehemalige St. Paulianer soll den Fußballverband des Karibikstaates komplett neu strukturieren. Neben dem A-Team kümmert sich der Tausendsassa auch um die U23, für die die Qualifikation für Olympia in Tokio 2020 ansteht, Frauen- und Jugendteams und vor allem um die Trainer. Seine Kontakte sollen Türen öffnen. "Ich versuche, dem Verband mit allen meinen Möglichkeiten zu helfen. Seien es Ausrüster, Trainingslager in Deutschland oder mit Vereinen sprechen, um einen Austausch von Trainern zu organisieren."

Auch beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) ist Mazingu-Dinzey schon vorstellig geworden und über seine neue Arbeit berichtet. "Vielleicht kommt der DFB eines Tages als Partner dazu, um ein Langzeitprojekt zu machen. Darüber würde ich mich super freuen."

Cricket ist die Nummer eins

Etwas Anschubhilfe könnte er in Antigua gut gebrauchen. Das runde Leder spielt in dem Inselstaat nur eine untergeordnete Rolle. Cricket ist die Nummer eins. Mazingu-Dinzey will das ändern: "Wir sind in der Pflicht, den Kindern in den Schulen zu zeigen, dass wir da sind und das Interesse für Fußball zu wecken. Es liegt an uns, positive Schlagzeilen zu machen."

2:1-Sieg beim Debüt gegen Curacao

Mit der A-Nationalelf hat er bereits ein kleines Ausrufezeichen gesetzt. Ohne die Legionäre aus Übersee, auf die er bewusst verzichten will, sondern mit einheimischen Spielern gewann Antigua und Barbuda das erste Spiel unter Mazingu-Dinzey gegen den Favoriten Curacao 2:1. Das Niveau seiner A-Elf vergleicht der ehemalige Bundesligaprofi mit dem der deutschen Oberliga. "Aber ich mache alle meine Spieler zur obersten Klasse Regionalliga."

Am Montag steigt Mazingu-Dinzey wieder in den Flieger, um mit seinen Jungs in Antigua und Barbuda an diesem Ziel zu arbeiten. Vier Wochen Karibik stehen dann an, bevor es zurück zur Familie nach Hamburg geht. Das mit dem eigenen Lauftraining möchte der Coach auch wieder intensivieren. Er ist sich sicher: "Es werden noch einige Marathons kommen in meinem Leben." Auf den in Hamburg hat er gern verzichtet.

