Mersad Selimbegovic neuer Trainer des FC Hansa Rostock Stand: 18.12.2023 17:21 Uhr Der FC Hansa Rostock hat einen Nachfolger für den entlassenen Coach Alois Schwartz gefunden. Mersad Selimbegovic soll die Mecklenburger vor dem Abstieg aus der 2. Liga retten.

Das teilte der Tabellen-16. am Montagabend mit. Selimbegovic hatte zuletzt fast vier Jahre den SSV Jahn Regensburg betreut. Beim bayerischen Zweitliga-Absteiger war er in der vergangenen Saison drei Spieltage vor dem Saisonende entlassen worden - nach einer 0:2-Niederlage beim FC Hansa. Nun soll der aus Rogatica stammende Bosnier die Norddeutschen vor dem Absturz in die Dritte Liga bewahren.

Der 41-Jährige beerbt bei den Hanseaten Schwartz, von dem sich die Rostocker nach der 0:2-Pleite am vorvergangenen Spieltag gegen den FC Schalke 04 getrennt hatten. Selimbegovic unterschrieb bei den Mecklenburgern einen Kontrakt bis 2025, der nur für die Zweite Liga Gültigkeit hat.

Weitere Informationen Paukenschlag an der Ostsee: Hansa Rostock entlässt Trainer Alois Schwartz Nachwuchs-Sportchef Uwe Speidel soll am Freitag in Paderborn an der Seitenlinie stehen. Ein neuer Trainer wird gesucht. mehr

Walter setzt auf "aktiven und mutigen Fußball"

"Mersad Selimbegovic ist ein bodenständiger und werteorientierter Trainertyp, der einen aktiven und mutigen Fußball mit vielen Pressing-Elementen spielen lässt. Mersad bringt zudem die Erfahrung aus vier Zweitliga-Saisons mit und kennt sich somit in dieser Liga bestens aus", sagte Hansa-Sportdirektor Kristian Walter. Der 39-Jährige hatte Selimbegovic dem Aufsichtsrat als Schwartz-Nachfolger vorgeschlagen, das Kontrollgremium stimmte dessen Verpflichtung dann zu.

"Bin voller Energie und bereit für neue Aufgaben"

Sehr zur Freude des neuen Coaches, der vor Tatendrang sprüht. "Ich freue mich sehr auf die spannende Herausforderung hier bei Hansa. Ich bin voller Energie und bereit für neue Aufgaben. Die Voraussetzungen in Rostock und in der Mannschaft sind gegeben, um hier erfolgreichen Fußball spielen zu können. Ich freue mich darauf, das gesamte Team am ersten Trainingstag endlich persönlich kennenzulernen und mit den Jungs loszulegen", sagte Selimbegovic.

Er wird auch bei Hansa unterstützt von Markus Palionis, der bereits in Regensburg sein Co-Trainer war. Auch der ehemalige litauische Nationalspieler unterzeichnete ein bis 2025 datiertes Arbeitspapier.

Hansa zweite Trainerstation für Selimbegovic

Für Selimbegovic ist Rostock seine zweite Station als Cheftrainer. Nach dem Ende seiner aktiven Karriere, in der er von 2006 bis 2012 für den SSV Jahn aufgelaufen war, wurde er zunächst Assistenzcoach der zweiten Regensburger Mannschaft. Später übernahm der 41-Jährige die U19, wurde Co-Trainer der Profis (2017) und 2019 schließlich zum Chefcoach des Zweitligisten befördert.

"Er hat in seiner langen Zeit in Regensburg, trotz bescheidener Mittel, durch erfolgreiche Arbeit überzeugen können. Er kann sowohl Spieler als auch Mannschaften weiterentwickeln, das waren Kernpunkte unseres Anforderungsprofils", erklärte Walter.

Dieses Thema im Programm: Nordmagazin | 18.12.2023 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Hansa Rostock 2. Bundesliga