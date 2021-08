Meppen scheidet durch spätes Tor gegen Hertha BSC aus Stand: 08.08.2021 17:30 Uhr Fußball-Drittligist SV Meppen hat Hertha BSC im Erstrunden-Duell des DFB-Pokals einen großen Kampf geliefert. Am Ende setzte sich der Bundesligist aber durch ein Tor in der Nachspielzeit glücklich mit 1:0 (0:0) durch.

von Hanno Bode

Der SVM warf am Sonntagnachmittag von Beginn an viel Leidenschaft und Laufbereitschaft in die Waagschale. So konnten die Niedersachsen ihre individuelle Unterlegenheit über weite Strecken des ersten Abschnitts zumindest so weit wettmachen, dass es kein Chancenfestival des Favoriten gab. Drei gute Einschussmöglichkeiten des ambitionierten Hauptstadtclubs konnten die Meppener allerdings nicht verhindern. Davie Selke scheiterte am Innenpfosten (7.) und traf später nur das Außennetz (26.) und Stevan Jovetic fand seinen Meister in Keeper Erik Domaschke (18.).

Auf der Gegenseite besaß Lars Bünning eine gute Gelegenheit zur Führung. Nach einem Eckstoß von Luka Tankulic verfehlte der Innenverteidiger nur um Haaresbreite das Ziel (38.).

Bünning und Ballmert scheitern am Aluminium

Kurz nach dem Seitenwechsel hätte Jovetic die Gäste nach Vorlage von Selke eigentlich in Front bringen müssen. Aber der Neuzugang von der AS Monaco traf bei seinem Abschluss den Meppener David Blacha statt das Tor. Durchatmen bei den Hausherren, die derartigen Nervenkitzel fortan zu verhindern versuchten, in dem sie selbst munter stürmten. Beinahe mit Erfolg. Tankulic war dem 1:0 mit einem Freistoß ziemlich nah (55.), bevor er mit einer Ecke die bis dahin größte Möglichkeit für den Drittligisten vorbereitete. Erneut hieß der Abnehmer des ruhenden Balls Bünning, diesmal landete sein Kopfball an der Latte (57.). Ebenfalls am Aluminium, in seinem Fall am Pfosten, scheiterte Markus Ballmert in der 74. Minute.

Selke trifft in der Nachspielzeit zum Hertha-Sieg

Und die Hertha? Sie hatte aus dem Spiel heraus Probleme, Chancen zu kreieren. Vieles blieb in der Vorwärtsbewegung bei den Berlinern eine Woche vor dem Bundesliga-Start Stückwerk. Nicht zufällig resultierte das Tor des Favoriten aus einem Standard: Marvin Plattenhardts Ecke landete auf dem Kopf von Selke, der ziemlich ungehindert vollstrecken konnte (90.+1). Den Hausherren blieben anschließend zwar noch fünf Minuten Nachspielzeit. Zu einer nennenswerten Ausgleichschance kam die Elf von Coach Rico Schmitt jedoch nicht mehr.

1.Spieltag, 08.08.2021 15:30 Uhr SV Meppen 0 Hertha BSC 1 Tore: 0: 1 Selke (90. +1)

SV Meppen: Domaschke - Ballmert, Puttkammer, Bünning, Dombrowka (72. Al-Hazaimeh) - Blacha (90.+2 Ametov), Egerer (90.+2 Koruk) - Faßbender (68. Osée), Käuper, Hemlein (69. Guder) - Tankulic

Hertha BSC: Schwolow - Pekarik, N. Stark, M. Dardai, Plattenhardt - Boateng (60. Tousart) - Lukebakio (60. Dilrosun), Ascacibar, Serdar (90.+4 Darida), Jovetic (80. Jastrzembski) - Selke

Zuschauer: 6000



