Meppen kann Negativserie auch in Saarbrücken nicht beenden Stand: 06.03.2022 14:57 Uhr Fußball-Drittligist SV Meppen hat seine Negativserie auch im Auswärtsspiel beim 1. FC Saarbrücken nicht beenden können. Die Emsländer verloren mit 0:1 (0:0) und sind nun seit sechs Partien sieglos.

Unter den Augen des saarländischen Ministerpräsidenten Tobias Hans (CDU) boten die Niedersachsen dem Aufstiegskandidaten im ersten Abschnitt gut Paroli. Meppens Defensive stand mit ganz wenigen Ausnahmen sicher. Und hin und wieder gelang es der Elf von Coach Rico Schmitt, in der Offensive Nadelstiche zu setzen. Die beste Chance zur Gäste-Führung vergab Mike Bähre, als er nach einem Konter freistehend überhastet vergab (20.).

Domaschke patzt - Ernst trifft zum Saarbrücker Sieg

Kurz nach der Pause wurde ausgerechnet der sonst so zuverlässige SVM-Keeper Erik Domaschke zur tragischen Meppener Figur. Einen eigentlich harmlosen Freistoß von Tobias Jänicke faustete der 36-Jährige vor die Füße von Dominik Ernst, der per Linksschuss zum 1:0 traf (48.). So sehr die Emsländer anschließend auch bemüht waren, den Patzer ihres Schlussmanns wettzumachen, im Angriff blieben die Gäste im zweiten Durchgang erschreckend harmlos. Vom erfrischenden Offensiv-Fußball, mit dem sich der SVM zwischenzeitlich bis auf Platz drei gespielt hatte, ist bereits seit Wochen nicht mehr viel zu sehen.

In der momentanen Verfassung müssten die Niedersachsen eigentlich bange Blicke nach unten richten. Nur gut für sie, dass ihre Punktepolster wohl ausreichen wird, um nicht mehr in Abstiegsnöte zu geraten.

29.Spieltag, 06.03.2022 13:00 Uhr Saarbrücken 1 SV Meppen 0 Tore: 1 :0 D. Ernst (48.)

Saarbrücken: Batz - D. Ernst, Becker, Boeder, Zellner, Krätschmer - Zeitz, Gnaase (90.+1 Thoelke) - Jänicke (80. Groiß) - Jacob (80. Gouras), Scheu (72. Steinkötter)

SV Meppen: Domaschke - Ballmert, Puttkammer, Bünning, Fedl, Dombrowka - Bähre (79. Ametov), Blacha - Guder (66. Feigenspan), Faßbender (79. Dombrowa) - L. Krüger (66. Sukuta-Pasu)

Zuschauer: 8000



