Stand: 15.08.2019 18:19 Uhr

Meppen in München: Das Duell der Tabellen-Zwillinge

In der Tabelle der dritten Fußball-Liga kommen der SV Meppen und der TSV 1860 München derzeit wie Zwillinge daher. Vier Spiele, vier Punkte, die gleiche Tordifferenz (-2) und der geteilte 15. Platz. Am fünften Spieltag kommt es nun zum Duell der Tabellen-Geschwister (Sonnabend, 14 Uhr/live im NDR Fernsehen und im NDR Livecenter), beide können einen Sieg gut gebrauchen.

Mögliche Aufstellung SV Meppen





















Meppen bisher auswärts ungeschlagen

Vor Duell im Stadion an der Grünwalder Straße in München gibt es noch eine weitere Gemeinsamkeit: Zuletzt kassierten beide Teams in der Liga Niederlagen: Die Meppener verloren unglücklich mit 1:3 gegen den 1. FC Magdeburg, die Münchner "Löwen" gingen mit 0:4 bei Aufsteiger Waldhof Mannheim unter. Wiedergutmachung ist angesagt - und sehen wir am Sonnabend einen Sieger und keine brüderliche Aufteilung der Punkte, dann ist die Zeit als Zwillingspaar auf Platz 15 erst mal vorbei. Viel Optimismus schöpfen die Gäste aus den vorangegangenen zwei Auswärtspartien: Der SVM ist in der Fremde bisher ungeschlagen, holte einen Punkt in Mannheim (0:0) und setzte sich in Chemnitz durch (4:2).

