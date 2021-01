Meppen erkämpft sich in München ein Remis Stand: 24.01.2021 15:01 Uhr Der SV Meppen hat nach zwei Niederlagen in Folge einen Achtungserfolg erzielt. Beim Aufstiegsaspiranten 1860 München erkämpfte sich der Drittligist am Sonntag ein 1:1 (0:0).

von Thorsten Schettle

Das 1:1 an der Grünwalder Straße war in der laufenden Saison erst das zweite Remis der Meppener, die in der Tabelle zwar im Vergleich zur Woche um einen Platz nach oben auf Rang 13 kletterten, dennoch aber weiterhin den Blick nach unten richten müssen. Der Punktgewinn war auf der einen Seite glücklich, weil die Mannschaft von Torsten Frings bis auf das Ausgleichstor von Dejan Bozic offensiv wenig zu bieten hatte. Die Leistung gibt aber dennoch auch Grund für Optimismus. Defensiv standen die Niedersachsen gegen ein Spitzenteam der Dritten Liga insgesamt stabil, sodass das Remis durchaus seine Berechtigung hat.

Auf das Remis folgt für die Emsländer nun eine nicht geplante Erholungsphase. Das Heimspiel gegen den KFC Uerdingen am kommenden Mittwoch fällt aufgrund von zwei positiven Corona-Tests bei den Krefeldern aus.

Wenig Torraumszenen vor der Pause

Die Emsländer starteten erneut ohne Valdet Rama in die Partie, der Angreifer fiel aufgrund von Rückenproblemen aus. Jeron Al-Hazaimeh und René Guder standen im Vergleich zur Niederlage beim MSV Duisburg in der Startelf. 1860 musste derweil im defensiven Mittelfeld umbauen, weil der Ex-Braunschweiger Quirin Moll in der Vorwoche beim Sieg gegen Ingolstadt einen Kreuzbandriss erlitten hat.

Die Kräfteverhältnisse beeinflussten diese Personalien zwar nicht, allerdings agierten auch die Hausherren spielerisch zunächst auf einem überschaubaren Niveau. Gefährlich wurde es lediglich, als sich in der Meppener Defensive Unsicherheiten einschlichen. Ein Fehler von Keeper Erik Domaschke, der an der Straufraumgrenze den Ball verpasste, war der erste kleine Aufreger (9.). Darüber hinaus blieb ein zu kurzer Rückpass von Marcus Piossek, den Merveille Biankadi erlief, dann aber an Domaschke scheiterte, ungestraft (26.). Meppen zeigte sich ansonsten griffig, setzte zudem offensiv kleine Nadelstiche, ohne sich aber eine echte Torchance zu erarbeiten. Das 0:0 zur Pause war leistungsgerecht.

Bozic gelingt der Ausgleich

Auch die zweite Halbzeit begann arm an Höhepunkten. Dennoch musste der SVM nach einer guten Stunde Spielzeit den Rückstand hinnehmen. Passend zum Niveau des Spiels war das Zustandekommen: Florian Egerer verursachte in der Nähe der Strafraumgrenze einen Freistoß. Richard Neudecker trat an und brachte den Ball flach Richtung Tor, der Ball wurde abgefälscht und prallte in den Lauf von Semi Belkahia. Vom Oberschenkel des Abwehrspielers landete das Spielgerät eher unfreiwillig gegen die Laufrichtung von Domaschke im Tor (62.). Proteste der Meppener, die den Torschützen im Abseits wähnten, änderten an der Entscheidung des Schiedsrichters nichts.

Die Gäste aus Niedersachsen steckten jedoch nicht auf. Zwar hatte das Frings-Team etwas Glück, dass der TSV in der folgenden Druckphase nicht das zweite Tor nachlegte, doch die Emsländer lauerten weiter auf ihre Chance. Diese nutze schließlich ein Joker. Nur drei Minuten nach seiner Einwechslung platzierte Bozic einen Schuss präzise im linken Toreck (76.). Die Hausherren drängten jetzt noch einmal auf den Sieg, sämtliche Bemühungen scheiterten aber an der gut gestaffelten Meppener Abwehr.

20.Spieltag, 24.01.2021 13:00 Uhr 1860 München 1 SV Meppen 1 Tore: 1 :0 Belkahia (62.) 1: 1 Bozic (76.)

1860 München: Hiller - Willsch, Salger, Belkahia, P. Steinhart - Wein - Biankadi, Tallig (65. Dressel), Neudecker, Greilinger (65. Lex) - Mölders

SV Meppen: Domaschke - Ballmert, Al-Hazaimeh, Bünning (46. Andermatt), Amin - Egerer, Piossek - Hemlein (55. Krüger), Tankulic (74. Bozic), Guder - Boere (90.+1 Evseev)

