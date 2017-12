Stand: 02.12.2017 16:01 Uhr

Meppen mit trostlosem Remis in Erfurt

Der SV Meppen hat in der Dritten Liga den dritten Auswärtssieg in der laufenden Spielzeit verpasst. Beim Tabellenletzten Rot-Weiß Erfurt kam der Aufsteiger am Sonnabend nur zu einem torlosen Remis. "Für uns ist jeder Punkt ein gewonnener Punkt. Deshalb sind wir nicht unzufrieden", sagte Meppens Trainer Christian Neidhart: "Wir sind jetzt sechs Spiele ungeschlagen. Das ist positiv."

Kaum Torchancen in zähen 90 Minuten

18.Spieltag, 02.12.2017 14:00 Uhr

RW Erfurt

RW Erfurt 0:0



SV Meppen Tore: -:-

RW Erfurt: Klewin - W. Sarr, Möckel, Laurito, Benamar (80. Rüdiger) - Bergmann, Dabanli (77. Neuhold) - Ludwig, Biankadi - Razeek (85. E. Huth), Kammlott

SV Meppen: Domaschke - Jesgarzewski, Gebers, Vidovic, Senninger - Leugers (59. Posipal), Puttkammer - Kleinsorge, Wagner (80. Hyseni), Granatowski (65. Kremer) - Girth

Zuschauer: 3933



Weitere Daten zum Spiel

Die Erfurter versuchten, die Initiative zu übernehmen. Doch nicht ohne Grund hat das Tabellenschlusslicht in dieser Saison erst zweimal gewonnen und lediglich neun Treffer erzielt. Die Angriffe waren für die Meppener sehr leicht ausrechenbar. Doch die Gäste waren im ersten Durchgang noch harmloser. Ein von SVM-Keeper Erik Domaschke parierter Freistoß durch Theodor Bergmann war der einzige Schuss aufs Tor in der vor dem Seitenwechsel relativ grausamen Partie.

Es konnte nur besser werden nach der Pause, und tatsächlich steigerten sich beide Mannschaften. Steffen Puttkammer (47.) für Meppen und Carsten Kammlott (51.) für die Gastgeber hatten zwei halbwegs vielversprechende Chancen. Der Führung näher waren allerdings die Meppener. Max Kremer verfehlte mit einem abgefälschten Schuss nur knapp das Ziel (70.). Dann hatte Torjäger Benjamin Girth das 1:0 auf dem Fuß. Seinen Versuch entschärfte aber Erfurts Keeper Philipp Klewin (77.). Ein Remis war allerdings auch das gerechte Ergebnis nach 90 zähen Minuten.

