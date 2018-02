Stand: 14.02.2018 13:13 Uhr

Meier vs. Hoffmann: Machtkampf beim HSV

Es geht bei der Mitgliederversammlung am kommenden Sonntag um die Präsidentschaft beim Hamburger SV, vor allem aber um eine Richtungsentscheidung: Bleibt Jens Meier im Amt und setzt seinen eher zurückhaltenden Kurs im Aufsichtsrat der HSV Fußball AG - also im Bereich Profifußball - fort? Oder gelingt Herausforderer Bernd Hoffmann ein Comeback beim HSV? Sollte der ehemalige Vorstandsvorsitzende des Vereins (2003 bis 2011) die Wahl gewinnen, dürften sich die Machtverhältnisse beim HSV grundlegend ändern. Der Präsident des e.V. ist automatisch auch Mitglied des sechsköpfigen Aufsichtsrats der Fußball AG. Hoffmann strebt nach dem Vorsitz im Kontrollgremium und will "mit lauter Stimme" mitreden, wenn es um Entscheidungen bei den Bundesliga-Fußballern geht.

Wer hat künftig die Macht beim HSV? Sportclub - 11.02.2018 22:50 Uhr Autor/in: Tim Tonder Bernd Hoffmann oder Jens Meier - am kommenden Sonntag wählen die Mitglieder den Präsidenten des HSV-e.V. Der Sportclub über die Positionen und Ziele beider Kandidaten.







4,5 bei 14 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Streit über den Veranstaltungsort

In der Woche vor der Mitgliederversammlung kämpfen die Kandidaten mit allen Mitteln um die Macht. Streit gibt es schon über den Veranstaltungsort. Das amtierende Präsidium hat Räumlichkeiten für rund 2.000 Mitglieder im Stadtteil Bahrenfeld gebucht. Doch was passiert, wenn deutlich mehr kommen? Möglicherweise müsste die Versammlung dann verschoben werden. Hoffmann hatte einen Umzug in die Multifunktionsarena im Volkspark vorgeschlagen und sagte NDR 90,3: "Wenn der Verein nicht sicherstellen kann, dass die Mitgliederversammlung ordnungsgemäß ablaufen kann, ist das ein weiterer Beleg für die totale Unprofessionalität des Vereins."

Setzt Meier auf Hrubesch als Berater?

Hoffmann ließ zuletzt ohnehin keine Gelegenheit aus, um zu betonten, dass ein "Weiter so" beim HSV fatal wäre. Im Fernsehsender "Sky" sprach der 55-Jährige von einer "dramatischen wirtschaftlichen Lage" und prognostizierte, dass der HSV "ein großes Problem haben wird, für nächstes Jahr eine Erst- oder Zweitligalizenz zu bekommen". Meier widersprach: "Die Verschuldungssituation ist keineswegs beunruhigend, sondern vielmehr deutlich komfortabler als zu unserem Amtsantritt." Der HSV sei auf dem Weg, "stabile Strukturen zu schaffen".

Der Amtsinhaber setzt auf die Karte "Kontinuität": "Ich kann immer nur sagen, dass es gut ist, wenn man nicht ständig die Pferde wechselt. Kontinuität würde dem Verein guttun", so Meier, der wohl für die Versammlung am Sonntag noch einen "Joker" hat: Nach Informationen mehrerer Hamburger Zeitungen will der Präsident auf der Mitgliederversammlung HSV-Legende Horst Hrubesch als Berater des Aufsichtsrats präsentieren und so Pluspunkte sammeln.

Wie viel Macht möchte Hoffmann?

Weitere Informationen Darum möchte Bernd Hoffmann zurück zum HSV Der ehemalige Vorstandsvorsitzende des HSV im Interview. mehr

Grundlegendes würde sich bei einer Wiederwahl Meiers nicht ändern, obwohl der Chef der Hamburger Hafenbehörde betonte, dass er sich zukünftig "stärker in die Fußball AG einbringen" will. Sollte Hoffmann jedoch das Mandat der Mitglieder erhalten, dürfte es mittelfristig zu gravierenden Veränderungen kommen. "Die Qualität der Entscheidungen muss erhöht werden, und das mit einem exzellent aufgestellten Team innerhalb des Aufsichtsrates", sagte Hoffmann - ein deutlicher Hinweis darauf, dass er das gerade erst neubesetzte Kontrollgremium umgestalten will, auch wenn dies aus Satzungsgründen nicht von heute auf morgen möglich ist.

Da der Aufsichtsrat auch den AG-Vorstand bestimmt, dürften bei einer Wahl Hoffmanns deshalb auch die Posten von Heribert Bruchhagen und Frank Wettstein auf den Prüfstand kommen. Hoffmann erklärte nämlich der "Sport Bild", wie er sich die Führung beim HSV vorstellt: "Ich würde unglaublich gerne einen Vorstandschef aufbauen, der die AG gemeinsam mit dem Aufsichtsrat bestmöglich führt. Das stelle ich mir in der Tat als eine Art Doppelspitze vor."

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 18.02.2018 | 22:50 Uhr