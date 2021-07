Medien: U21-Europameister Nmecha vor Rückkehr zum VfL Wolfsburg Stand: 15.07.2021 12:29 Uhr Nach übereinstimmenden Medienberichten wird U21-Europameister Lukas Nmecha zum Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg zurückkehren. Der Siegtorschütze im U21-EM-Finale steht bei Manchester City unter Vertrag.

Sollte es dazu kommen, würde dem Champions-League-Teilnehmer aus Niedersachsen ein Transfercoup glücken. Immerhin gilt der 22 Jahre alte Angreifer als großes Versprechen für die Zukunft. Zuletzt zeigte er bei der U21-EM seine Qualitäten. Er erzielte das entscheidende Tor im Finale gegen Portugal und war mit vier Treffern der beste Torschütze des Turniers.

Wolfsburg hatte Nmecha bereits 2019 für ein halbes Jahr von Manchester City ausgeliehen. Jetzt soll er fest verpflichtet werden und möglicherweise schon am Wochenende in das Trainingslager der Wolfsburger in Bad Waltersdorf in Österreich mitkommen.

Weitere Informationen Zu- und Abgänge des Bundesligisten VfL Wolfsburg Wer kommt, wer geht? Alle Zu- und Abgänge des norddeutschen Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg in der Saison 2021/2022 im Überblick. mehr

Von Manchester City ausgebildet

Der gebürtige Hamburger wurde in der Jugendabteilung von Manchester City ausgebildet und nach seiner ersten Zeit in Wolfsburg noch einmal an den FC Middlesbrough und zuletzt den RSC Anderlecht verliehen. In der Bundesliga wurde er zuletzt auch mit RB Leipzig in Verbindung gebracht. Während es für ihn in Middlesbrough nicht wie gewünscht lief, zeigte er bei Anderlecht, zu welchen Leistungen er fähig ist. In 37 Ligaspielen traf er 18 Mal.

Vor zwei Jahren zwölf Einsätze für den VfL

Als er vor zwei Jahren schon einmal für fünf Monate für den VfL gespielt hatte, kam Nmecha auf insgesamt zwölf Einsätze - sechsmal in der Bundesliga, fünfmal in der Europa League sowie einmal im DFB-Pokal. "Aus unterschiedlichen Gründen lief es für Lukas nicht so, wie wir uns das alle erhofft hatten. Er hat großes Potenzial und wir wünschen ihm für seine weitere Entwicklung alles Gute", hatte Marcel Schäfer damals gesagt. Aus den Augen verloren hat der VfL-Sportdirektor Nmecha offenbar nie.

Weitere Informationen DFL erlaubt wieder Gästefans - auch bei St. Pauli gegen HSV Ab dem dritten Spieltag sollen in der 1. und 2. Liga wieder Tickets für Fans der gegnerischen Teams angeboten werden. mehr

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 15.07.2021 | 11:25 Uhr