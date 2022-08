Medien: Osnabrück-Trainer Scherning wechselt zu Bielefeld Stand: 18.08.2022 09:58 Uhr Fußball-Drittligist VfL Osnabrück muss sich zwei Tage vor dem Auswärtsspiel bei Wehen Wiesbaden offenbar einen neuen Trainer suchen. Nach übereinstimmenden Medienberichten wechselt Daniel Scherning mit sofortiger Wirkung zu Arminia Bielefeld in die Zweite Liga.

Der Bundesliga-Absteiger hatte nach vier Auftaktniederlagen am Mittwoch seinen Coach Uli Forte freigestellt. Scherning soll die Arminia nun wieder in die Spur führen und einen Komplett-Absturz verhindern. Der 38-Jährige soll bereits am heutigen Donnerstag die erste Einheit bei den Ostwestfalen leiten. Eine offizielle Bestätigung beider Vereine steht noch aus. Der gebürtige Paderborner hatte bereits zwischen 2010 und 2016 für die Arminia als Co- und Cheftrainer der zweiten Mannschaft gearbeitet.

Scherning hatte die Osnabrücker im Sommer 2021 als Cheftrainer übernommen und hat bei den Niedersachsen noch einen Vertrag bis 2023. Demnach dürfte der Drittligist eine Ablöse für den Coach erhalten.

Mit dem VfL hat Scherning einen durchwachsenen Saisonstart hingelegt. Mit vier Punkten aus vier Spielen rangieren die Lila-Weißen auf dem zwölften Tabellenplatz. Am Sonnabend (14 Uhr) geht es für die Osnabrücker auswärts gegen den SV Wehen Wiesbaden.

Nach Informationen der "Neuen Osnabrücker Zeitung" sollen die Co-Trainer Tim Danneberg und Danilo de Souza bei den Lila-Weißen bleiben.

