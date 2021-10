Medien: Kohfeldt wird neuer Trainer beim VfL Wolfsburg Stand: 26.10.2021 17:16 Uhr Florian Kohfeldt wird offenbar neuer Trainer des Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg. Nach übereinstimmenden Medienberichten haben sich die Niedersachsen mit dem Ex-Coach von Werder Bremen auf eine Zusammenarbeit geeinigt.

Der 39-Jährige beerbt demnach Mark van Bommel, der bei den "Wölfen" am vergangenen Sonntag nach der Niederlage gegen Freiburg beurlaubt worden war. Acht Pflichtspiele nacheinander hat der Tabellenneunte aus Wolfsburg nicht mehr gewonnen.

Kohfeldt war im vergangenen Mai bei Werder trotz eines Vertrags bis zum Sommer 2023 von seinen Aufgaben entbunden worden und ist somit sofort verfügbar. Auch Borussia Dortmunds Technischer Direktor Edin Terzic galt zuletzt als Kandidat.

Frontzeck zurzeit Interims-Trainer

Nach der Trennung von van Bommel hat beim Champions-League-Teilnehmer Michael Frontzeck interimsweise die Cheftrainer-Position übernommen. Am Sonnabend (15.30 Uhr, im NDR Livecenter) tritt der VfL in der Bundesliga bei Bayer Leverkusen an. Im DFB-Pokal ist der Club nach dem Wechselfehler in der ersten Runde nicht mehr vertreten.

