Medien: Kiels Trainer Walter zum VfB Stuttgart

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel muss sich wohl einen neuen Trainer für die kommende Saison suchen. Nach übereinstimmenden Medienberichten hat Tim Walter dem VfB Stuttgart zugesagt. Laut "kicker" geht es nun lediglich darum, dass sich die beiden Clubs auf eine Ablöse einigen. Kiels Sportchef Fabian Wohlgemuth betonte: "Ich kann nur sagen: Tim Walter hat einen Arbeitsvertrag bis zum 30. Juni 2020 bei uns. Es hat sich bis dato noch kein anderer Verein bei uns gemeldet. Gerüchte werden nicht wahrer, wenn sie immer wiederholt werden."

Erneuter Umbruch im Sommer

Spekulationen über Walters Abgang gibt es seit Wochen. Am vergangenen Freitag hatte der Coach bestätigt: "Dass es Anfragen gibt, ist richtig." Mehr wollte er zu seiner Zukunft nicht sagen. Walter war zu Saisonbeginn von der zweiten Mannschaft des FC Bayern München nach Kiel gewechselt und hatte Markus Anfang ersetzt. Dieser hatte die KSV Holstein Richtung 1. FC Köln verlassen, wo er am 27. April beurlaubt wurde. Den Aufstieg der Rheinländer am Montag in Fürth erlebte er deshalb nicht mehr auf der Trainerbank.

Holstein Kiel steht wieder vor einem Neuanfang. Denn in David Kinsombi (HSV), Kingsley Schindler (1. FC Köln) und Torwart Kenneth Kronholm(Chicago) haben bereits drei Leistungsträger ihren Abschied verkündet. Der Keeper wechselte sogar mit sofortiger Wirkung in die USA.

